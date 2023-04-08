Тульский «Арсенал» проиграл «Кубани» на домашнем поле Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В рамках 26 тура Первой лиги оружейники дома провели игру с «Кубанью», проиграв со счетом 1:2. Первый гол во встрече гости забили с пенальти на 24-й минуте, а на 59-й удвоили свое преимущество. После, на 70-й минуте защитник оружейников Кирилл Большаков сократил отрыв.

«Арсенал» таким образом сохраняет 36 очков и опускается в таблице на седьмое место, а «Кубань» с 30 очками осталась на 14-й позиции.

"Арсенал" (Тула) – "Кубань" (Краснодар) - 1:2.

В следующий раз оружейники встретятся с "Волгой Ульяновск" 15 апреля.