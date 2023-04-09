10 апреля в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 13:00 - ул. Ген. Маргелова, 70, 82, 65, 66, 62; ул. Лесная опушка; Соловьиный пр-зд; Тополиный пр-зд; Калужское ш., 3-а, 2-а, 2-б;
с 9:00 до 16:00 - ул. Ф. Энгельса, 64;
с 9:00 до 17:00 - ул. Пролетарская, 24, 26, 26-а, 39-а, 53, 57; ул. Плеханова, 44, 45, 45-а, 45-б, 46; ул. Степанова, 29; Мясново: п. Михалково: СНТ "Приволье"; ул. Октябрьская, 50; ул. М. Горького, 3, 5, 18; пр-д Вильямса, 1, 2; пер. Мусорского, 2-16 (чётн.), 1-13 (нечётн.); ул. Декабристов, 1-5 (нечётн.), 2-6 (чётн.); пер. Комарова, 2-6 (чётн.), 1,3; ул. 1-я Песчаная, 18-27; 5-й Песчаный пр-зд, 2-8 (чётн.), 1, 3; 25-й пр-зд, 2-у, 2--а, 1-15 (нечётн.); пр-зд Кап. Громова, 2-б, 2-а, 1, 1-а, 3, 4, 5, 6; ул. Речная, 74; 12-й пр-зд, 45-59, 47-а-56-а; 24-й пр-зд, 2-24 (чётн.), 1-23 (нечётн.); ул. Мартеновская, 2-12 (чётн.), 6-а, 10-а, 10-б; ул. Кутузова, 142-152 (чётн.); ул. Доватора, 7, 9;
с 9:30 до 14:00 - п. Победы: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1, 3, 4-а, 6-а; ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а; ул. Октябрьская, 1, 2, 7; ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Автомобилистов, 4, 4-а, 4-б, 6, 7-а.