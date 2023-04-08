В жестком ДТП на улице Староникитской в Туле пострадали трое взрослых и ребенок Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Староникитской вечером 7 апреля произошло ДТП. Там столкнулись Ford Focus, Hyundai Solasir и Chevrolet Lanos. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Спустя 4 минуты на место происшествия приехала скорая помощь, а также сотрудники МЧС и ГИБДД. На данный момент о причинах аварии ничего неизвестно.

В результате ДТП пострадали трое взрослых и 11-летний ребенок. Их всех госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.