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Происшествия8 апреля 2023 7:00

В жестком ДТП на улице Староникитской в Туле пострадали трое взрослых и ребенок

В аварии столкнулись три автомобиля
Михаил КОРЕНЮГИН
В жестком ДТП на улице Староникитской в Туле пострадали трое взрослых и ребенок

В жестком ДТП на улице Староникитской в Туле пострадали трое взрослых и ребенок

Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Староникитской вечером 7 апреля произошло ДТП. Там столкнулись Ford Focus, Hyundai Solasir и Chevrolet Lanos. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Спустя 4 минуты на место происшествия приехала скорая помощь, а также сотрудники МЧС и ГИБДД. На данный момент о причинах аварии ничего неизвестно.

В результате ДТП пострадали трое взрослых и 11-летний ребенок. Их всех госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

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