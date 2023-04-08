Битва на яйцах: пасхальная кухня по-тульски Фото: Игорь КОПЫТОВ

Пасха - древнейший и самый важный христианский праздник, символизирующий торжество жизни над смертью. В этом году она приходится на 16 апреля. Событие это всегда было особо любимо простым народом. Во всех храмах земли тульской в день Светлого Христова Воскресенья обязательно проходили торжественные службы, вслед за которыми наступали гулянья. После Великого поста, длившегося 48 дней, и отказа от развлечений празднование разворачивалось с размахом. Жители деревень катались на качелях, устраивали кулачные бои, катали яйца и водили хороводы.

К встрече Пасхи, к примеру, на Куликовом поле — рассказывают специалисты-историки одноименного государственгного музея-заповедника - готовились основательно. У крестьян было принято делать генеральную уборку: тщательно мыли весь дом, посыпали земляные полы песком. На Страстной седмице, за три дня до Воскресения Христова, пекли куличи, делали творожные пасхи, красили луковой шелухой пасхальные яйца. В некоторых населенных пунктах красили яйца в субботу, отчего ее прозвали Красильной.

Пасху, кстати, делали непременно из домашнего творога, который изготавливали и хранили на протяжении долгого поста в погребе в специальных кадушечках.

Битва на яйцах: пасхальная кухня по-тульски Фото: Игорь КОПЫТОВ

От канонады до игривого солнышка

В субботу жители деревень завершали все дела по дому и отправлялись на ночную службу в приходской храм.

В селе Ростово до Великой Отечественной войны бытовала традиция - местные жители в ночь на Пасху палили из ружей. Такой праздничной канонадой местные отмечали день Светлого Христова Воскресенья: «Обязательно стрельба - у кого есть ружья, другие предметы, которые стреляют, приносили и вот салютовали».

Существовало и поверье, что на Пасху «солнце играет». И многие старались подкараулить это мгновение. Утром все вставали пораньше и бежали смотреть на играющее солнце. В народе говорили: если оно появляется на чистом небе и «трепещется», то это к удачному году, урожаю, достатку, здоровью и счастью, радостным и многочисленным свадьбам. Для того чтобы лучше разглядеть это пасхальное чудо, специально коптили стеклышки, через которые и наблюдали за светилом.

Помимо ночного богослужения, местные жители посещали еще и кладбище. Считалось, что умерших родственников нужно навестить непременно до обеда, так как после покойники «не услышат». На могилу приносили куличи, творог, в некоторых населенных пунктах – блины. Если покойник пил, то на могилу выливали вино.

Пасхальная выпечка по-куликовски. Фото: музей "Куликово поле".

Невест искали на качелях

Традиционно духовенство организовывало крестный ход. В большинстве населенных пунктах принимать участие в церковном шествии и нести иконы могли все желающие жители – и женщины, и мужчины, как семейные, так и холостые. Однако в Полибино, которое находится на территории современной Липецкой области, иконы носили только девушки: «Соберут девочек 10-25 лет, незамужних, тяжелую икону – четверо девушек несли, бабы иконы не носили».

Только после крестного хода начинались гулянья, которые проходили на открытом воздухе: все плясали, водили хороводы, затевали игры на лужайках и лесных полянах. В Ивановке ходили по домам, собирали яйца в мешок со словами «Христос воскресе». В Малевке устраивали кулачные бои, которые считались праздничным развлечением парней и молодых мужчин.

В некоторых населенных пунктах – Софьино, Прилипках – на Пасху главной забавой было катание на качелях. Их возводили молодые ребята: выкапывали столбы, навешивали веревки, прикрепляли доски. Катались и дети, и взрослые, но по преимуществу молодежь, так как в народе считалось, что качели помогут быстрее найти мужа или жену. Девушки наряжались в свой лучший наряд, а парни раскачивали их как можно выше, демонстрируя свои ловкость и силу.

Ну, и конечно же, как же без битв пасхальными яйцами. Конечно,, ими не кидались друг в друга, а стукались ими, пытаясь разбить у соперника. Ведь, у кого уцелело — тот и победил. Ну, а теперь непосредственно к кулинарным традициям Пасхи. Если готовить из покупных продуктов — то все довольно-таки просто. Однако ради исторической справедливости стоит привести рецептуру, которой пользовались наши предки, жившие в Тульском крае.

Пасхальный кулич

К изготовлению кулича на Куликовом поле относились с особой серьезностью. Несмотря на стандартный набор продуктов - молоко, яйца, сливочное мало, сахар, дрожжи - у всех хозяек куличи получались разные. При этом считалось, что чем больше в тесте яиц, тем лучше пасхальный пирог. А вот изюм долгое время не добавляли - такая традиция появилась только в советское время.

Делимся рецептом пасхального кулича от кулинаров кафе в Моховом музейного комплекса «Куликово поле».

Хорошему куличу и кошка рада! Фото: Игорь КОПЫТОВ

Итак, для приготовления кулича нам понадобится: 800 гр муки, 300-350 гр сахара, 150 гр сметаны, 150 мл теплого молока, 50 гр растительного масла, 100 гр сливочного масла, 50 гр дрожжей, 4 яйца, изюм по вкусу — это все на тесто. Теперь для глазури: 2 яичных белка, 100 гр сахарной пудры, 1 чайная ложка лимонного сока.

Готовим. Для опары дрожжи заливаем теплым молоком, добавляем столовую ложку сахара и 4-5 столовых ложек муки, перемешиваем и оставляем минут на 20, чтобы опара поднялась. Далее замешиваем сдобу - в муку разбиваем яйца, добавляем поднявшуюся опару и перемешиваем. Затем добавляем сахар, сметану, молоко, сливочное и растительное масло и снова все перемешиваем. Получившуюся массу выкладываем на стол и замешиваем руками упругое тесто.

Тесто накрываем полотенцем и отправляем в теплое место на 1 час для поднятия. После того, как оно увеличилось в объеме, выкладываем обратно на стол. Вмешиваем изюм, предварительно посыпав его мукой, чтобы тот не оседал в тесте вниз.

Заполняем тестом формочки на треть. В них тесто должно постоять еще минут 50-60. Затем отправляем все в духовку запекаться при температуре 170 градусов минут на 35-40.

Для приготовления глазури взбиваем яичный белок с сахарной пудрой и лимонным соком. Получившейся глазурью покрываем теплые куличи.

Пасха

Рецепт, которому следовали хозяйки в тульских селениях на протяжении столетий, был несложным, но требовал немалого количества времени. На сутки творог клали под пресс, чтобы стекла лишняя жидкость, а после перетирали через сито.

Итак, если наши предки использовали «долгий» творог, то в современных условиях его можно приготовить гораздо быстрее. Способов существует два: с нагревом и без. Немаловажен и выбор молока — чем оно жирнее, тем, соответственно, жирнее получится творог. Количество и вкус творога зависят от качества исходного продукта - так что при покупке молока или кефира скупиться не стоит. И еще, для приготовления эмалированная посуда не подойдёт: в ней все может пригореть.

Битва на яйцах: пасхальная кухня по-тульски Фото: Игорь КОПЫТОВ

Делаем творог по простейшему традиционному рецепту.

2 л молока оставляем в теплом месте на 2–3 дня. Не перемешивайте его. Чтобы ускорить процесс, можно добавить в молоко 2 столовые ложки сметаны или кусочек черного хлеба. Готовое кислое молоко будет похоже на мягкое густое желе, а вокруг него начнет появляться сыворотка.

Выкладываем полуфабрикат в кастрюлю и ставим на слабый огонь. Варим, периодически помешивая. Через 10–15 минут с начала приготовления в кастрюле начнут формироваться сгустки творога. Снимите кастрюлю с огня и дайте постоять еще столько же времени. Затем переложите творог на дуршлаг и оставьте стекать. В итоге получится около 400 граммов. Приготовить творог можно и без нагревания. В таком случае дадим молоку скиснуть, как в первом способе. Загустевшую массу сразу откидываем на марлю. А чтобы сделать творог сухим и рассыпчатым, нужно завязать концы марли и подвесить узелок над раковиной или кастрюлей на несколько часов или даже на всю ночь. Чем дольше стекает сыворотка, тем суше будет творог.

И помните: домашний творог хранится в холодильнике не больше четырех дней.

А теперь рецепт пасхи от сотрудников музея «Куликово поле».

Берем 1,5 кг творога, кладем его под пресс для стекания лишней жидкости. Далее перетираем через сито. В отдельной посуде растираем 200 г сливочного масла, 200 г сахарного песка, 200 г сметаны. Хорошенько перемешиваем, после чего плотно утрамбовываем в форму и оставляем в холодном месте примерно на сутки. Кстати, как и с куличом, добавлять изюм в пасху — уже традиция советского времени.

Яичные секреты

Ну, и, конечно же, какая Пасха без крашеных яиц! Как их правильно варить — знает каждая хозяйка. А мы поделимся секретами их качественного окрашивания.

Итак, народный способ. Конечно же, луковой шелухой. Самый простой вариант - в бордовый цвет. Просто варится насыщенный раствор, в который минут на 20 погружаем уже отваренные в крутую яйца.

Битва на яйцах: пасхальная кухня по-тульски Фото: Игорь КОПЫТОВ

А можно покрасить и под мрамор. Тут потребуется шелуха и раствор зеленку. В ненужный капроновый чулок собираем луковую шелуху и измельчаем ее в мелкую крошку в блендере. Затем, сбрызнув водой сырые яйца, обваливаем их в крошке из луковой шелухи. Прилипшую к скорлупе шелуху плотно фиксируем на поверхности яиц с помощью капронового чулка. В 1 литре холодной воды растворяем флакон зеленки и аккуратно погружаем в него яйца. Варим их на слабом огне 15–20 минут, после чего очищаем от шелухи.

Цвета от нежного оттенка сакуры до яркой фуксии можно с помощью свекольного сока.

Зеленый — от крапивы или шпината. Оранжевый цвет — от морковного сока. Желтый — от куркумы. Синий - краснокачанной капустой.

Чтобы окрашенные яйца блестели и их цвет был более ярким, протираем их ватным диском, смоченным в растительном масле.