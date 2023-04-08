Мать все отрицает, отчим плачет: что известно об убийстве пятилетнего мальчика в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

В городе Богородицк под Тулой заключили под стражу 28-летнего подозреваемого в убийстве ребенка. Мальчик был ему неофициальным пасынком, поскольку брак пара не заключала. О смерти ребенка никто не знал три года. "Комсомольская правда" рассказывает, что известно об убийстве пятилетнего мальчика в Тульской области по состоянию на 8 апреля 2023 года.

Житель Твери Николай и его 33-летняя сожительница из Москвы приехали в начале лета 2020 года жить вместе с ребенком в Богородицк, сняв там дом. Жили в свое удовольствие, в Тульской области не прописывались, на работу не устраивались. Николай занимался неофициально ремонтом машин. А Елена, по некоторым данным, зарабатывала проституцией. Сынишку даже в садик не оформили.

В октябре женщина на неделю уехала, оставив мальчика одного с сожителем. Все закончилось трагедией — в какой-то момент мужчине не понравилось поведение ребенка, он несколько раз ударил его по голове и оставил умирать. Под утро, обнаружив бездыханное и испугавшись, что придется отвечать за содеянное, тверичанин завернул тело в плед и на своей иномарке вывез его в лес возле поселка Романцевский, где и закопал.

Вернувшись домой и не обнаружив сына, женщина не забила тревогу, в в полицию не обращалась. По некоторым данным, она спустя какое-то время рассталась с сожителем, и сейчас у нее новый кавалер, от которого уже родился новый ребенок.

Мужчина тоже не спешил каяться.

А из дома, где произошло преступление, пара съехала еще до конца 2022 года.

Все вскрылось случайным образом весной 2023 года — москвичка проговорилась об этом случае в соцсетях. Так сообщение и попало к полицейским. 6 апреля подозреваемый в убийстве мальчика был задержан, в ходе предварительного допроса не отпирался, сразу дал признательные показания и показал место, где закопал тело ребенка.

Теперь на тверичанина завели уголовное дело, его арестовали пока на два месяца. В Богородицком суде обвиняемый вел себя тихо, никаких возмущений не высказывал. Мамаша в суд не пришла, прислала ходатайство о том, чтобы заседание прошло без ее участия.

Следствию предстоит выяснить, почему в течение трех лет о ребенке никто не вспомнил, были ли родственники, которые могли подать заявление о пропаже мальчика, и куда смотрела соцзащита. Открытых поисков не было однозначно. По словам руководителя пресс-службы «ЛизаАлерт» в Тульской области Николая Рязанцева, просьб найти ребенка пяти лет в Богородицком районе не поступало.

В региональном СУ СКР сейчас устанавливают всю картину произошедшего, какая ответственность грозит матери за сокрытие преступления. Уже назначено проведение судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз.

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