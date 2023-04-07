8 апреля состоятся похороны убитых в Ингушетии полицейских из Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Завтра в Тульской области состоятся похороны погибших в ходе контртеррористической операции в Ингушетии сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Так, прощание с сержантом Максимом Родионовым состоится в 8:00 в церкви села Лобаново под Ефремовского района. А проститься с капитаном полиции Максимом Алехиным можно будет в 11:30 в Николо-Зарецком храме на Оружейном переулке в Туле.

Напомним, в ходе контртеррористической операции, объявленной в Ингушетии, в ночь с 5 на 6 апреля были убиты трое полицейских, еще 11 сотрудников ранены в ходе перестрелки с боевиками ночью на улице Кавказской в селении Зязиков-Юрт. Среди погибших - 25-летний сержант Максим Родионов и 39-летний капитан Максим Алехин, командированные из Тульской области.