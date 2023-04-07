В Ингушетии при розыске боевиков погибли двое полицейских из Тульской области Фото: материалы пресс-служб

В ходе контртеррористической операции, объявленной в Ингушетии, в ночь с 5 на 6 апреля были убиты трое полицейских, еще 11 сотрудников ранены в ходе перестрелки с боевиками ночью на улице Кавказской в селении Зязиков-Юрт. Боевая группа забаррикадировалась в одном из заброшенных домов, а при попытки задержания открыла огонь из автоматов.

Среди погибших — 25-летний сержант Максим Родионов и 39-летний капитан Максим Алехин, командированные из Тульской области.

Максим Алехин занимал должность начальника пункта полиции «Петровский» УМВД России по городу Туле. В органах внутренних дел он служил с мая 2012 года, в августе 2021 года назначен на должность начальника пункта полиции.

Другим погибшим нашим земляком оказался помощник дежурного ИВС МОМВД России «Ефремовский» сержант полиции Максим Родионов. В ряды полицейских попал в октябре 2019 года, на должность назначен в июле 2021 года.

Губернатор Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким погибших: «Парни до последнего сохранили верность присяге и долгу. Их мужество и самоотверженность – пример для всех сотрудников органов правопорядка. Мы навсегда сохраним память о них в наших сердцах». Также глава региона пожелал всем получившим ранения скорейшего выздоровления.

Министерством внутренних дел по Республике Ингушетия объявлено денежное вознаграждение за помощь в розыске подозреваемых в посягательстве на жизнь полицейских. За информацию, которая поможет раскрыть данные преступления, назначена выплата в сумме 3 миллиона рублей.