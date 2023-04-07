Под Тулой мать два с лишним года жила с мужчиной, который убил ее 5-летнего сына

Жителя Тульской области задержали по делу о совершенном в 2020 году убийстве пятилетнего ребенка Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области задержали 28-летнего мужчину, который признался, что убил 5-летнего ребенка. Преступление он совершил осенью 2020 года и все это время оставался безнаказанным.

Как рассказали в СУ СК РФ по Тульской области, 28-летний мужчина сошелся со своей возлюбленной, у которой был ребенок, летом 2020 года. Они начали жить вместе в арендованном доме в Богородицке. В октябре 2020 года женщина на неделю уехала по делам и оставила 5-летнего сына с сожителем.

- Спустя несколько дней мужчина, разозлившись на непослушание ребенка, умышлено причинил ему телесные повреждения, от которых тот скончался. Проснувшись ночью, сожитель обнаружил, что ребенок не подает признаков жизни, осознал, что он убил его и, испугавшись последствий, завернул его в плед и вывез на своем BMW Х6 в лесополосу, где закопал тело, - рассказали следователи.

Что сказал мужчина вернувшейся домой сожительнице - неизвестно, возможно, он поведал ей о совершенном преступлении. Однако, исчезновение ребенка по-видимому не вызвало у нее сильных эмоций, а любовь к мужчине оказалась крепче: с ним она продолжала жить вместе до осени 2022 года.

Следователи в свою очередь отметили, что все это время велась работа по выяснению судьбы исчезнувшего мальчика: совсем не заинтересоваться таинственной пропажей никто не мог. Но про убийство мать в полицию не заявляла. Также в ведомстве заявили, что со временем вышли на подозреваемого. По информации источников "КП", мужчина сам заявил о преступлении - его могла замучить совесть.

6 апреля 2023 года подозреваемый был задержан. На допросе мужчина в подробностях рассказал о совершенном преступлении, дал признательные показания и показал место захоронения. По данным пресс-службы регионального СУ СКР, в отношении фигуранта возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Назначено проведение судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз. В ближайшее время следователем в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования будут также установлены иные причины, которые могли привести к трагедии. В том числе будет дана оценка условиям воспитания ребенка и работе органов по профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних.

Расследование взял на контроль руководитель регионального следственного управления Владимир Усов.