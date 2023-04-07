В Тульской области усилят меры защиты от атак беспилотников Фото: Алексей ФОКИН (фото)

6 апреля на заседании оперативного штаба Тульской области было подчеркнуто, что возможные атаки беспилотников представляют угрозу для жизни и здоровья людей, а также для работы важных производств.

По словам начальника ФСБ России по Тульской области Дмитрия Гурдина, критических важные объекты в регионе защищены от беспилотных летательных аппаратов.

Вместе с тем, губернатор Алексей Дюмин поручил принять дополнительные меры повышения безопасности в Тульской области.