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Общество7 апреля 2023 6:21

В Тульской области усилят меры защиты от атак беспилотников

Такое поручение озвучил губернатор Алексей Дюмин
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области усилят меры защиты от атак беспилотников

В Тульской области усилят меры защиты от атак беспилотников

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

6 апреля на заседании оперативного штаба Тульской области было подчеркнуто, что возможные атаки беспилотников представляют угрозу для жизни и здоровья людей, а также для работы важных производств.

По словам начальника ФСБ России по Тульской области Дмитрия Гурдина, критических важные объекты в регионе защищены от беспилотных летательных аппаратов.

Вместе с тем, губернатор Алексей Дюмин поручил принять дополнительные меры повышения безопасности в Тульской области.

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