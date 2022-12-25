На улице Кутузова Тулы скончалась 70-летняя женщина: прокуратура начала проверку Фото: соцсети

24 декабря, подтверждает УМВД Тульской области, около дома 27 на улице Кутузова в Туле произошел несчастный случай. 70-летняя женщина поскользнулась и упала.

На место выехала скорая помощь, но женщина скончалась, спасти ее не удалось.

СКР и прокуратура начали свои проверки - судебно-медицинскую экспертизу и оценку исполнению законодательства, регламентирующего надлежащее содержание тротуаров в зимний период.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.