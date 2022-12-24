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Общество24 декабря 2022 7:00

Тулу посетил Президент России Владимир Путин: итоги визита

Одним из основных пунктов была встреча с руководителями предприятий ОПК
Игорь КОПЫТОВ
Тулу посетил Президент России Владимир Путин: итоги визита

Тулу посетил Президент России Владимир Путин: итоги визита

Фото: материалы пресс-служб

В Туле прошла встреча президента Владимира Путина с руководителями оборонно-промышленных предприятий. В ней приняли участие губернатор Алексей Дюмин, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В начале визита Владимир Путин посетил тульский завод «Щегловский вал», входящий в структуру АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г.Шипунова», где ознакомился с работой цехов и выпускаемой продукцией. Глава государства отметил, что сейчас необходимо обеспечивать военные подразделения, находящиеся в зоне СВО, всем необходимым.

На самом совещании в ситуационном центре при правительстве региона Владимир Путин подчеркнул, что сейчас нужно сделать упор на получение предприятиями ОПК обратной связи от военнослужащих - полученный практический опыт позволит понять, какие именно характеристики вооружения необходимо улучшить.

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