Николай Воробьев: Впервые акция «Ёлка желаний» приходит к жителям новых территорий

Представители «Единой России» вручили подарки юным жителям Мариуполя и поздравили многодетные семьи

Поздравление с наступающим Новым годом жителей Левобережного района и благотворительная региональная акция «Елка желаний» – добрая миссия, с которой тульские единороссы в канун главного зимнего праздника прибыли на подшефную территорию.

По поручению Губернатора Тульской области Алексея Дюмина машины с гуманитарным грузом, сформированным Правительством Тульской области и региональным отделением партии «Единая Россия», доставили в Мариуполь сладкие подарки, игрушки. Всего от нашего региона в детские учреждения передано более 5 тысяч новогодних наборов, 2600 из них подготовили представители «Единой России». Также они присоединились к предпраздничной благотворительной акции «Ёлка желаний».

От имени секретаря регионального отделения «Единой России», председателя Тульской областной Думы Николая Воробьева желанные подарки двум многодетным семьям, живущим в Левобережном, с большой радостью вручили руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Олег Иванов и представитель волонтерского центра, активист МГЕР Павел Астафьев. Они тепло поздравили взрослых и детей с наступающим Новым Годом, пожелали здоровья, благополучия, добрых новостей и хороших событий.

От имени секретаря регионального отделения «Единой России», председателя Тульской областной Думы Николая Воробьева подарки вручили двум многодетным семьям

В семью Новичковых, где воспитываются четверо детей, переданы 3D ручки и картины по номерам. Маме Анне Чебан для ее четырехмесячных двойняшек вручены музыкальный мобиль и набор памперсов, а девятилетний сын стал счастливым обладателем большого конструктора «Лего».

Ранее, в конце августа единороссы по поручению Алексея Дюмина привезли и передали Анне Чебан детское питание, средства ухода, подгузники и сладости. С этой семьей наш регион связывает особая история. 6 мая, вырвавшись из «азовстальского» плена, супруги с сыном эвакуировались в Тулу. До конца июня они проживали в пункте временного размещения. Помощь и внимание, полученные на тульской земле, были особенно необходимы и важны – ведь семья ждала двойню. 1 июля Чебан вернулись в родной Мариуполь, а 10 августа произошло радостное событие – родились две девочки.

Единороссы тепло поздравили детей с наступающим Новым Годом, пожелали здоровья, благополучия, добрых новостей и хороших событий

«Перед Новым годом мы постарались выполнить пожелания мариупольских семей и подготовили подарки, которые хотели дети, – рассказал лидер тульских единороссов Николай Воробьев. – Нет ничего дороже радости ребенка, и мы должны сделать все возможное, чтобы сердца взрослых и детей согревала вера в добро и чудеса. Впервые акция «Ёлка желаний» приходит к жителям новых территорий России, она поможет сделать ожидание самого любимого зимнего праздника еще более приятным, подарит хорошие эмоции. Пусть поздравления из Тульской области помогут детям и взрослым ощутить праздничное настроение и еще раз почувствовать, что мы рядом, мы вместе!».