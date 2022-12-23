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Общество23 декабря 2022 16:46

Николай Воробьев: Впервые акция «Ёлка желаний» приходит к жителям новых территорий

Представители «Единой России» вручили подарки юным жителям Мариуполя и поздравили многодетные семьи
Источник:kp.ru
Представители «Единой России» вручили подарки юным жителям Мариуполя и поздравили многодетные семьи

Представители «Единой России» вручили подарки юным жителям Мариуполя и поздравили многодетные семьи

Поздравление с наступающим Новым годом жителей Левобережного района и благотворительная региональная акция «Елка желаний» – добрая миссия, с которой тульские единороссы в канун главного зимнего праздника прибыли на подшефную территорию.

По поручению Губернатора Тульской области Алексея Дюмина машины с гуманитарным грузом, сформированным Правительством Тульской области и региональным отделением партии «Единая Россия», доставили в Мариуполь сладкие подарки, игрушки. Всего от нашего региона в детские учреждения передано более 5 тысяч новогодних наборов, 2600 из них подготовили представители «Единой России». Также они присоединились к предпраздничной благотворительной акции «Ёлка желаний».

От имени секретаря регионального отделения «Единой России», председателя Тульской областной Думы Николая Воробьева желанные подарки двум многодетным семьям, живущим в Левобережном, с большой радостью вручили руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Олег Иванов и представитель волонтерского центра, активист МГЕР Павел Астафьев. Они тепло поздравили взрослых и детей с наступающим Новым Годом, пожелали здоровья, благополучия, добрых новостей и хороших событий.

От имени секретаря регионального отделения «Единой России», председателя Тульской областной Думы Николая Воробьева подарки вручили двум многодетным семьям

От имени секретаря регионального отделения «Единой России», председателя Тульской областной Думы Николая Воробьева подарки вручили двум многодетным семьям

В семью Новичковых, где воспитываются четверо детей, переданы 3D ручки и картины по номерам. Маме Анне Чебан для ее четырехмесячных двойняшек вручены музыкальный мобиль и набор памперсов, а девятилетний сын стал счастливым обладателем большого конструктора «Лего».

Ранее, в конце августа единороссы по поручению Алексея Дюмина привезли и передали Анне Чебан детское питание, средства ухода, подгузники и сладости. С этой семьей наш регион связывает особая история. 6 мая, вырвавшись из «азовстальского» плена, супруги с сыном эвакуировались в Тулу. До конца июня они проживали в пункте временного размещения. Помощь и внимание, полученные на тульской земле, были особенно необходимы и важны – ведь семья ждала двойню. 1 июля Чебан вернулись в родной Мариуполь, а 10 августа произошло радостное событие – родились две девочки.

Единороссы тепло поздравили детей с наступающим Новым Годом, пожелали здоровья, благополучия, добрых новостей и хороших событий

Единороссы тепло поздравили детей с наступающим Новым Годом, пожелали здоровья, благополучия, добрых новостей и хороших событий

«Перед Новым годом мы постарались выполнить пожелания мариупольских семей и подготовили подарки, которые хотели дети, – рассказал лидер тульских единороссов Николай Воробьев. – Нет ничего дороже радости ребенка, и мы должны сделать все возможное, чтобы сердца взрослых и детей согревала вера в добро и чудеса. Впервые акция «Ёлка желаний» приходит к жителям новых территорий России, она поможет сделать ожидание самого любимого зимнего праздника еще более приятным, подарит хорошие эмоции. Пусть поздравления из Тульской области помогут детям и взрослым ощутить праздничное настроение и еще раз почувствовать, что мы рядом, мы вместе!».

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