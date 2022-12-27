«Дорогами Отечества» - завершение плакатного проекта

В экспозиции Тульского государственного музея оружия в октябре этого года были показаны плакаты гражданско-патриотического, остро социального содержания, отражающие общечеловеческие ценности и ориентиры, работы экологической направленности, а также посвященные юбилеям, событиям и историческим деятелям. С 2012 года проведено пять всероссийских конкурсов, открытых для участия авторов из ближнего и дальнего зарубежья. Получены тысячи работ со всех континентов, кроме Австралии, от профессионалов плакатного искусства и любителей всех возрастов.

«Дорогами Отечества» - завершение плакатного проекта

Десятилетие проекта, зародившегося на тульской земле, завершается в конце года презентациями в учебных заведениях, учреждениях культуры региона. Для формирования выставок и сопровождения патриотических мероприятий в библиотеки Тульской области и десятки районных школ отправлены подборки лучших плакатов проекта, в том числе тульских художников.

При организации выставки патриотического плаката «Дорогами Отечества» используются средства бюджета Тульской области.

«Дорогами Отечества» - завершение плакатного проекта

Проект реализуется Автономной некоммерческой организацией «Третий путь» и проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Союза художников России с использованием грантов Президента Российской Федерации.