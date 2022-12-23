В Тулу с деловым визитом прибыл Президент России Владимир Путин Фото: материалы пресс-служб

23 декабря Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Тулу встретится с руководителями оборонно-промышленного комплекса - об этом сообщил пресс-секретарь главы государства.

«Сегодня президент будет заниматься вопросами обеспечения потребностей вооруженных сил, в первую очередь - принимающих участие в СВО, в вооружениях, военной и специальной технике», - сказал Песков. Среди заявленных мероприятий: посещение Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова, совещание с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса.