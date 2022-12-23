Новый железнодорожный маршрут свяжет Узловую с Москвой с 26 декабря

Рельсовый автобус РА-3 «Орлан» — это современный дизель-поезд, в двух вагонах которого с комфортом могут разместиться 133 пассажира.

Запуск нового маршрута стал возможен благодаря совместным усилиям Московской железной дороги, Правительства Тульской области и АО ЦППК.

Из Узловой поезд будет отправляться в 3:54, из Москвы - в 19:14. Время в пути составит 3 ч. 47 мин. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Бобрик-Донской, Новомосковск-1, Венёв.Рельсовый автобус РА-3 «Орлан» — это современный дизель-поезд, в двух вагонах которого с комфортом могут разместиться 133 пассажира. В салоне установлены мягкие сидения, широкие багажные полки, система климат-контроля, информационные табло и светодиодное освещение. Для маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники, крепления для колясок и просторные санитарные комнаты. В Тульской области такой подвижной состав начнет эксплуатироваться впервые.

Сегодня на Московском вокзале Тулы состоялась презентация рельсового автобуса РА-3 «Орлан», в которой приняли участие заместитель начальника МЖД по территориальному управлению Александр Потапенко, министр транспорта Тульской области Родион Дудник, директор по обеспечению перевозочной деятельности ЦППК Олег Ульянов.