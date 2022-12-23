В Туле на улице Дмитрия Ульянова на 15-летнюю девочку упала наледь с крыши Фото: материалы пресс-служб

Инцидент произошел утром в четверг, 22 декабря. В результате падения льда с дома № 13 по ул. Дмитрия Ульянова пострадала 15-летняя девушка, сейчас она находится в больнице.

Уже установлено, что управление многоквартирным жилым домом осуществляет управляющая компания ООО «Оружейная столица». В ходе проверки прокуроры установят обстоятельства и причины произошедшего, дадут оценку исполнению должностными лицами управляющей организации требований законодательства с точки зрения безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения при содержании общего имущества МКД в зимний период.