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Происшествия23 декабря 2022 6:17

В Туле на улице Дмитрия Ульянова на 15-летнюю девочку упала наледь с крыши

Прокуратурой Советского района организована проверка
Игорь КОПЫТОВ
В Туле на улице Дмитрия Ульянова на 15-летнюю девочку упала наледь с крыши

В Туле на улице Дмитрия Ульянова на 15-летнюю девочку упала наледь с крыши

Фото: материалы пресс-служб

Инцидент произошел утром в четверг, 22 декабря. В результате падения льда с дома № 13 по ул. Дмитрия Ульянова пострадала 15-летняя девушка, сейчас она находится в больнице.

Уже установлено, что управление многоквартирным жилым домом осуществляет управляющая компания ООО «Оружейная столица». В ходе проверки прокуроры установят обстоятельства и причины произошедшего, дадут оценку исполнению должностными лицами управляющей организации требований законодательства с точки зрения безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения при содержании общего имущества МКД в зимний период.

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