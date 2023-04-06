Скоро лето: как тулякам накопить на отпуск даже со скромной зарплатой и не влезая в долги

Денег никогда не бывает много, а происходящие в мире и стране события добавили трудностей. У многих увеличились расходы, а отдых в открытых для туризма странах подорожал. Но не спешите отчаиваться - есть несколько способов организовать себе отпуск, даже если ваша зарплата далека от впечатляющей.

ТРАТЬТЕ ГРАМОТНО

Пользуйтесь принципами разумной экономии: не совершайте эмоциональных покупок, вместо еды на вынос чаще готовьте дома, следите за акциями и распродажами. Сами по себе такие привычки не кажутся значительными, но в совокупности они экономят много - проверьте по итогам пары месяцев сами. Например, ближайшие 3 месяца – до 30 июня 2023 года – пассажиры общественного транспорта Тульской области могут экономить на каждой поездке. Если оплачивать проезд картой «Мир», загруженной в смартфон, с карты автоматически спишется на 7 рублей меньше. Предложение распространяется на поездки в трамваях, троллейбусах и автобусах, оборудованных терминалами для приема банковских карт. Скидка также применится на проезд в междугородних автобусах. Чтобы проехать с выгодой в 7 рублей, национальную карту предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов – MirPay или SamsungPay. При этом смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC).

ОТКРОЙТЕ СЧЕТ-КОПИЛКУ

Заведите отдельный счет и регулярно его пополняйте. Во-первых, он поможет избежать соблазна тратить. Во-вторых, если выбрать удачное банковское предложение, то к откладываемым деньгам добавится еще и процент. В банках можно найти депозиты сроком от 1,5 до 6 месяцев - заработать на таком получится уже в текущем году. Обязательно выбирайте вклад с возможностью пополнения, чтобы действовать по схеме: выделили денежку с зарплаты - перевели на депозит.

ПОМНИТЕ ПРО КЕШБЭК

Все знают, что у многих банковских карт, в первую очередь российской платежной системы, есть функция возврата кешбэка, когда определенный процент за покупку возвращается вам на счет. Это отличная возможность сократить расходы, но пользуется ей не каждый. Размер такого возврата фиксирован и в большинстве банков составляет 1 - 3%, а в отдельных случаях может достигать 10-30%. На первый взгляд не очень много, но обычно можно выбрать «любимую» категорию трат - путешествия, спорттовары, медицина, одежда и прочее. Тогда за использование карты будет возвращаться еще больший процент. Иногда банки вместо денег возвращают бонусные баллы, которые можно обменять на скидку у партнеров. Кстати, внутри партнерской сети бывают свои акции и распродажи - в этом случае купить товар или оплатить услугу можно с кешбэком до 10%.

ПЛАНИРУЙТЕ ОТДЫХ

Хотите хорошо отдохнуть? Тогда планируйте свой отпуск заранее! Если вы легки на подъем, рассматривайте горящие путевки с датой вылета «срочно завтра», они стоят гораздо дешевле. Многие считают, что путешествие «своим ходом» обойдется не так дорого, но это не так: отдых по путевке выйдет доступнее, так как турфирмы используют чартерные рейсы, цены на билеты у которых гораздо ниже обычных. Можно мониторить сайты со скидками на авиабилеты - это помогает «поймать» очень выгодные даты, хотя на выходные и праздники вылеты все равно обойдутся раза в два дороже.