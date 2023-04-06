7 апреля в Туле без электричества останутся жители Пролетарского, Привокзального округов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, света не будет у туляков по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00 - ул. Смидович, 14, 16, 16-а, 18, 18-а, 18-б, 20; ул. Седова, 1, 2; ул. Оружейная, 25, 25-а, 27, 27-а, 29-а, 32-б; ул. 9 Мая, 5, 7, 7-а, 9, 11, 13;

с 9:00 до 17:00 - ул. Пролетарская, 37-69 (нечётн.), 7, 22-г, 24, 26, 39-а; ул. Плеханова, 1-46, 45-а; ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (чётн.); ул. Осташева, 58; ул. Гастелло, 52-64 (чётн.); ул. Нестерова, 78-88 (чётн., 79-91 (нечётн.), 88-а; ул. Краснодонцев, 60-86 (чётн.), 75-85 (нечётн.), 82-б, 86-а, 78-а; ул. Кутузова, 68, 70, 72; ул. Белинского, 59; ул. Карпинского, 58-72 (чётн.), 63-75 (нечётн.); ул. Матросова, 10-20, 26-36 (чётн.), 9-а, 11, 13, 15, 19, 23, 25, 34-а, 9-б, 7; ул. Комарова, 33; ул. 9 Мая, 21, 23, 25 к.1, 27 к.1; ул. Седова, 13-а; 1-й пр-зд Н. Островского, 2-28 (чётн.), 1-17 (нечётн.); ул. Горсовета, 109-121 (нечётн.), 74-104 (чётн.); ул. 1-я Криволученская, 7, 9;

с 9:30 до 13:00 - ул. Пролетарская, 28; ул. Ложевая, 123, 130; ул. Гармонная, 26; ул. Степанова, 89-а.