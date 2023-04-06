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Происшествия6 апреля 2023 13:35

В Туле неадекватный водитель устроил ДТП с участием ребенка, бросил автомобиль на парковке и скрылся с места аварии

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле неадекватный водитель устроил ДТП с участием ребенка и бросил автомобиль на парковке

В Туле неадекватный водитель устроил ДТП с участием ребенка и бросил автомобиль на парковке

Фото: соцсети

В Туле на проспекте Ленина днем 6 апреля неадекватный водитель устроил ДТП с участием трех автомобилей, а двумя остановками ниже столкнулся с четвертым. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, в районе артучилища автомобиль Mercedes-Benz врезался в попутное такси, которое от удара отлетело в автомобиль LADA Niva. После, около «Ликерки Лофт» он врезался в автомобиль Nissan X-Trail, повернул на парковку, снес несколько ограждений, припарковал машину и скрылся с места преступления.

В результате ДТП пострадал 11-летний пассажир автомобиля Nissan. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

В данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. Также разыскивается водитель, по вине которого произошло несколько аварий.

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