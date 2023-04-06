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Происшествия6 апреля 2023 13:00

В Туле на улице Кауля обнаружили мужчину с разрезанным пахом

Пострадавшего увезли в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Кауля обнаружили мужчину с разрезанным пахом

В Туле на улице Кауля обнаружили мужчину с разрезанным пахом

Фото: соцсети

3 апреля на улице Кауля в Туле обнаружили мужчину с разрезанным пахом. Об этом сообщали очевидцы в социальных сетях.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медики. Пострадавшего положили в машину скорой помощи и доставили в больницу. По словам очевидцев, мужчина сам нанес себе повреждение.

На данный момент полиция начала расследование, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия. О текущем состояние мужчины пока не известно.

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