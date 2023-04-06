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Общество6 апреля 2023 10:40

Николай Воробьев: «Единая Россия» организует к 9 Мая марафон «Наша Победа»

На базе штабов общественной поддержки партии и приемных пройдет серия патриотических мероприятий для детей
Источник:kp.ru
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Николай Воробьев.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Николай Воробьев.

Еженедельно на протяжении пяти недель для детей 7-11 лет будут проводить мастер-классы по моделированию, рисованию, изготовлению транспарантов для «Бессмертного полка», уроки о вкладе региона в Победу в Великой Отечественной войне, подвигах детей в тот период. Завершится марафон изготовлением медалей для бойцов спецоперации, которые «Единая Россия» доставит в зону СВО.

- Марафон «Наша Победа» важен не только для укрепления памяти о поколении победителей, выполнения задач патриотического воспитания, определенных Указом Президента, но и поддержки наследников Великой Победы – наших военнослужащих, участников СВО. Сегодня они, как и восемьдесят лет назад, снова сражаются за нашу свободу и будущее нашей страны, наших детей. Рассказы о героях Великой Отечественной, о том, как жители городов и сёл нашей великой страны все вместе приближали победу над фашизмом, помогут школьникам лучше узнать не только историю нашей Родины, но и те события, которые сейчас происходят на её рубежах, - отметила глава комиссии «Единой России» по работе с обращениями граждан, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова.

Она подчеркнула, что вместе с общественными приёмными «Единой России» и штабами общественной поддержки по всей стране реализуется партийный проект «Время Героев», который объединяет героев всех поколений.

- Партия организует акции, которые помогают передавать память о подвиге солдат Победы через поколения, – говорит секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Николай Воробьев. – Сегодня эти патриотические инициативы особенно важны. В региональной общественной приемной «Единой России» проводится конкурс детских рисунков «День Победы глазами ребёнка», будут организованы показы фильмов о войне, акции поздравления ветеранов с участием молодежи, мастер-классы для детей.

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