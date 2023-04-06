Николай Воробьев: «Единая Россия» организует к 9 Мая марафон «Наша Победа»

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Николай Воробьев.

Еженедельно на протяжении пяти недель для детей 7-11 лет будут проводить мастер-классы по моделированию, рисованию, изготовлению транспарантов для «Бессмертного полка», уроки о вкладе региона в Победу в Великой Отечественной войне, подвигах детей в тот период. Завершится марафон изготовлением медалей для бойцов спецоперации, которые «Единая Россия» доставит в зону СВО.

- Марафон «Наша Победа» важен не только для укрепления памяти о поколении победителей, выполнения задач патриотического воспитания, определенных Указом Президента, но и поддержки наследников Великой Победы – наших военнослужащих, участников СВО. Сегодня они, как и восемьдесят лет назад, снова сражаются за нашу свободу и будущее нашей страны, наших детей. Рассказы о героях Великой Отечественной, о том, как жители городов и сёл нашей великой страны все вместе приближали победу над фашизмом, помогут школьникам лучше узнать не только историю нашей Родины, но и те события, которые сейчас происходят на её рубежах, - отметила глава комиссии «Единой России» по работе с обращениями граждан, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова.

Она подчеркнула, что вместе с общественными приёмными «Единой России» и штабами общественной поддержки по всей стране реализуется партийный проект «Время Героев», который объединяет героев всех поколений.

- Партия организует акции, которые помогают передавать память о подвиге солдат Победы через поколения, – говорит секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Николай Воробьев. – Сегодня эти патриотические инициативы особенно важны. В региональной общественной приемной «Единой России» проводится конкурс детских рисунков «День Победы глазами ребёнка», будут организованы показы фильмов о войне, акции поздравления ветеранов с участием молодежи, мастер-классы для детей.