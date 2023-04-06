Анна Гондаренко: Душа следователя не черствеет

Подполковник юстиции Анна Гондаренко. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Накануне праздничной даты корреспондент «Комсомолки» встретился с начальником отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой УМВД России по г. Туле и отделения полиции «Криволученский» УМВД России по г. Туле, подполковником юстиции Анной Гондаренко.

- С 90-х на ТВ появились множество сериалов про оперативную работу и следствие. Как художественных, так и документальных. Они сформировали у людей определенный образ ловцов преступников. Анна Сергеевна, насколько кино соответствует действительности?

- Работники следствия работают в одной связке со всеми службами и подразделениями полиции. В кино это не всегда четко отображено, на деле же расследование преступления всегда начинают не только опера - то есть сотрудники уголовного розыска - а и иные службы, такие как участковые, эксперты. Но, конечно же, следователь является старшим следственно- оперативной группы при выезде на место происшествия, и именно от него зависит грамотная и слаженная работа с целью раскрытия преступления и установления лиц, его совершивших. Потом собранная информация, факты - все это аккумулируется у следователей. Мы уже больше аналитики. Наша задача сформулировать доказательную базу, которая будет представлена в суде. И если опера — это, как правило, мальчики, то следствие — это девочки. Так сложилось исторически, и кино нас в этом образе не подводит.

У нас практически все следователи - дамы. Вот в моем коллективе их 12. А мужчин — всего двое. Все-таки слабому полу свойственно быть более усидчивыми, ответственными, кропотливыми, а еще нам проще найти общий язык с мужчинами-подозреваемыми, которых подавляющее большинство. Зато из мужчин-следователей выходят очень хорошие руководители.

На счет времени работы, как и в кино, общепринятого рабочего графика у нас нет. Не бывает, чтобы следователь пришел в 9 утра и ушел в 6 вечера. Ведь у преступности нет времени - чаще всего правонарушения происходят в ночное время, те же кражи из магазинов. А по выходным, особенно в теплое время года — квартирные кражи.

На мой взгляд, следователь — это не просто профессия, а судьба. Не каждый человек может стать следователем. Конечно, постоянно нужно учиться, применять знания на практике. Но главным качеством который должен обладать следователь — это честность. Я всегда такой была — никогда не утаивала ничего, действовала всегда по закону и всегда хотела докопаться до самой сути. И от своих сотрудников требую того же.

Работа следователя трудна. Трудна тем, что требует выносливости, ведь проведение осмотров мест происшествия и проведение иных следственных действий может затянуться, причем порой в весьма некомфортную погоду.

На следователе лежит огромная ответственность в точности определения преступника. При любой ошибке преступник останется безнаказанным, поэтому досконально проверяются все собранные доказательства по уголовному делу. Следователь должен быть эмоционально устойчив, уметь проводить аналитическую работу, должен быть подготовлен, научен применять логические и тактические приемы, не должен поддаваться натиску агрессивно настроенных людей Следователь должен обладать быстротой реакции, умением успешно общаться с разными людьми. И конечно же следователю важно быть честным и физически здоровым. Все эти качества присущи каждому из следователей находящихся у меня в подчинении и трудящихся в моем коллективе. На них возложено большое количество задач, с которыми они прекрасно справляются.

Технологии против технологий

- Вы в органах уже почти два десятилетия, начинали простым следователем, теперь руководите подразделением. Давайте попробуем проанализировать преступность на личном опыте. Как изменился характер правонарушений, может, какие-то разновидности вообще ушли в прошлое?

- Чтобы исчезли — такого не бывает! Наоборот — добавляются новые! Например, когда я только пришла работать, не было преступлений в сфере телекоммуникационных технологий. Сейчас же они фиксируются ежедневно.

Сугубо на мой взгляд, раньше было больше грабежей. Больше угонов малолетними автомобилей из хулиганских побуждений - покататься и бросить. Сегодня выросло число дел о распространении наркотиков. Причем, когда-то ловили в основном тех, кто незаконно приобретал их для себя. Теперь же с появлением интернет-платформ — распространителей, закладчиков, фасовщиков. Работа тут кипит нешуточная, но могу отметить, что на рост данных преступлений отмечено и ростом их раскрываемости. Раскрываемость данных преступлений напрямую связана и с аналитической и кропотливой работой следователей. Выявление новых фактов и новых причастных лиц зачастую происходит в результате следственных действий, проведенных следователями по уголовным делам.

- А как с раскрываемостью телефонных мошенничеств?

- Тут тоже видится положительная динамика. Поначалу преступники шли впереди, но постепенно стали нарабатываться методики расследований. Для следователей организуются семинары, присутствует и личный обмен опытом в командировках, черпаем знания друг у друга. Современные технологии помогают и тем, кто ловит злоумышленников. Компьютер упростил сильно работу — проще стало обмениваться данными, архивами. Особенно на расстоянии.

Так что, с одной стороны Интернет породил подобные преступления, а с другой помогает их раскрывать. Следователи постоянно обучаются чему-то новому, изменениям законодательства. Порой даже общая информация об организации той или иной финансовой пирамиды, найденная в Сети, может существенно помочь в расследовании дела.

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Быстро и просто

- Любопытно, а каких дел больше — быстро раскрываемых, что называется, по горячим следам, или тех, расследование которых тянется порой годами? Вне зависимости от тяжести.

- Очень сложно раскрываются современные кражи автомобилей. Их стало меньше, но они стали тяжелее из-за технической оснащенности преступников. Не будем скрывать, заказные угоны, как это было ранее, — редки, чаще всего авто уходит на так называемые «разборки», а проследить путь отдельных узлов весьма непросто.

В нашей практике есть объемные уголовные дела, десятки томов, по которым проводятся очень длительные следственные действия — начиная от допросов большого числа людей, и заканчивая выемкой документов в различных ведомствах. Связаны они как правило с мошенничеством в сфере земельного законодательства - незаконной продажей, например. Причем, все осложняется тем, что факты вскрываются зачастую много лет спустя, когда проследить всю цепочку документов очень непросто.

- А существуют вообще белом свете просто раскрываемые преступления?

- Кражи с банковских карточек. Потому что это чисто техническая работа. С расследованием можно уложиться в 4-5 дней. Тут очень важно то, как сработают сотрудники полиции, в том числе и следователь в первый же день обращения потерпевшего. В идеале надо отрабатывать по горячим следам. Чем больше доказательств соберется оперативно, в том числе проведены экспертизы, допросы возможных свидетелей и очевидцев, извлечены записи камер, тем проще будет потом расследовать.

А еще - кражи из магазинов.

- Да не может быть! Просмотреть огромный массив видеозаписей, идентифицировать человека, вычислить, где он и откуда... Это кажется невероятным!

- А тут как раз все зависит от слаженности работы всех служб. Да, массив данных большой. Это кропотливая работа. Провести аналитику, продумать возможный маршрут злоумышленника, изъять все записи, тщательно просмотреть. Не сразу конечно, но в течение нескольких дней это вполне реально. С учетом того, что наши сотрудники предварительного следствия сидят и порой ночами просматривают эти записи.

И это при том, что в работе у каждого одновременно не одно дело! У следователя в производстве может быть до 50 уголовных дел. Всему виной, конечно, неукомплект штата.

Дело «бриллиантового» банковского клиента

- Есть ли лично для вас понятие интересного дела? Среди общего ежедневного потока. Дела, которые запомнились больше других? Оказались необычными в расследовании?

- Я бы для себя интересные дела разделила на две категории. Первые - по характеру совершения, например.

Обратился к нам представитель банка, который рассказал о том, что со счета их элитного клиента было украдено 32 миллиона рублей. Схема была такая: мошенник с поддельным паспортом пострадавшего заказал выпуск кредитной карты и потом потратил с нее эту сумму.

Подозрения вызвал тот факт, что деньги были израсходованы за очень краткий промежуток времени. Когда сотрудник банка связался с держателем счета, заподозрив неладное, выяснилось, что тот находится за границей и никаких кредиток не заказывал. Стали выяснять обстоятельства — оказалось, что карту курьер доставил из Москвы в Тулу, где проверил паспорт получателя и удостоверился в его личности. После этого мошенник перепривязал карту к своему собственному телефону и начал преспокойно тратить миллионы. За двое суток он обошел самые элитные магазины в Туле и Москве, покупая часы типа «Ролекс», дорогущие золотые украшения, два десятка айфонов, огромный телевизор.

Поскольку факт передачи кредитки состоялся в Туле, расследовать дело пришлось нам. Были просмотрены записи из этих магазинов, все-таки найдено изображение злоумыленника. Но оно было единственным, издалека и нечетким. Идентифицировать человека было очень непросто. Оперативники проявили чудеса проницательности, и все-таки нашли преступника в столице. И кто им оказался? Ранее судимый уже 8 раз, только-только освободившийся из колонии житель Башкирии, который вновь совершил преступление в своем регионе, буквально переступив порог колонии. После чего скрылся в Москве, где встретил неких людей, которые ему предложили поучаствовать преступить закон. Естественно, он согласился — терять особо было нечего — ни денег, ни работы, ни жилья. Сообщники помогли ему с подделкой паспорта — в него была вклеена его настоящая фотография.

На самом деле этот случай было как очень сложно, так и очень интересно расследовать. На моей памяти подобное встречалось впервые.

Примечательно и то, как во всей этой истории повел себя банк. Он полностью добровольно компенсировал пострадавшему всю сумму, признав свою ошибку. Такое тоже что-то мне не припоминается.

Расследование дела еще продолжается. Предстоит установить и задержать других участников этой преступной группы, выяснить их мотивы.

Вникая в судьбы людей

- А вторая категория?

- Мне лично также очень интересными кажутся те дела, где встречается необычная судьба человека. Я, еще будучи простым следователем, всегда разбиралась в личности преступника. Почему человек пошел на такой шаг? Для себя уяснила: главный фактор — это семья, в которой он вырос. Если человек с детства вокруг себя видит неблагополучную обстановку — он и сам ей последует в жизни.

Бывает и так, что злоумышленник волей сторонних факторов оказывается в безвыходном положении. И чисто по человечески становится его жалко. Это не говорит о том, что я как следователь должна относиться к совершившему преступление со снисхождением. Ни в коем случае. Вот вам наглядный случай. Года два назад было.

Обычные благополучные парень с девушкой столкнулись на улице у магазина с компанией местных маргиналов. Как потом выяснилось, все они были безработные постоянно пьющие да еще и наркоманы. Те оскорбили девушку, и обвиняемый ввязался в потасовку, в ходе которой потерпевший упал на землю, а парень ударил его ногой. Обычный человек отделался бы, возможно, лишь синяком. А из-за того, что у наркомана было уже подточенное неправильным образом жизни здоровье, у него произошел разрыв селезенки. Очевиден тяжкий вред здоровью и реальное лишение свободы нанесшему удар. И тогда мы стали собирать объективные данные на ту компанию, затерроризировавшую окрестных жителей, и на парня. Пришлось немного разобраться в судьбах людей. Чтобы суд мог вынести действительно справедливое решение. В итоге парню дали условный срок с обременяющими условиями. Судья адекватно воспринял весь инцидент. Так что в нашей работе без человечности тоже никуда.

- То есть душа следователя не черствеет с годами?

- Нет. Конечно холодная голова, твердый разум, объективный подход — все это вырабатывается с годами, но и притупления чувств нет… Мы все профессионалы, но и люди тоже.