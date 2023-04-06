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Общество6 апреля 2023 6:53

В Тульской области от паводковых вод освободились еще три моста и участок дороги в Алексине

Пока на контроле ГУ МЧС остались 7 низководных мостов
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области от паводковых вод освободились еще три моста и участок дороги в Алексине

В Тульской области от паводковых вод освободились еще три моста и участок дороги в Алексине

Фото: материалы пресс-служб

По последней информации в Тульской области освободились от воды низководные мосты в населенном пункте Григорьевское Ясногорского района, в селе Никольское Щекинского района, в деревне Старое Берковое Дубенского района. Также стал возможен проезд по зарнее затопленному участку дороги в городе Алексин на улице Рыбная.

Всего на контроле регионального ГУ МЧС остаются 7 подтопленных низководных мостов в 4 муниципальных образованиях: рекой Упой — в Мерлиновке городского округа Тула, в Орлово Щекинского района, в Слободке, Болотском, Мишнево и Матюхинском Одоевского района, а также рекой Окой — в Чекалине Суворовского района.

Движение транспорта по мостам прекращено. Существуют объездные пути. Населенные пункты обеспечены медицинским обслуживанием. Создан необходимый запас продовольствия и предметов первой необходимости.

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