В Тульской области от паводковых вод освободились еще три моста и участок дороги в Алексине Фото: материалы пресс-служб

По последней информации в Тульской области освободились от воды низководные мосты в населенном пункте Григорьевское Ясногорского района, в селе Никольское Щекинского района, в деревне Старое Берковое Дубенского района. Также стал возможен проезд по зарнее затопленному участку дороги в городе Алексин на улице Рыбная.

Всего на контроле регионального ГУ МЧС остаются 7 подтопленных низководных мостов в 4 муниципальных образованиях: рекой Упой — в Мерлиновке городского округа Тула, в Орлово Щекинского района, в Слободке, Болотском, Мишнево и Матюхинском Одоевского района, а также рекой Окой — в Чекалине Суворовского района.

Движение транспорта по мостам прекращено. Существуют объездные пути. Населенные пункты обеспечены медицинским обслуживанием. Создан необходимый запас продовольствия и предметов первой необходимости.