Сотрудники полиции разыскивают владельца найденных в Щекино Тульской области 9-летним мальчиком ценностей Фото: соцсети

3 апреля в дежурную часть отдела МВД России по Щекинскому району обратился 9-летний местный житель. Мальчик сообщил, что возле дома № 44 по улице Ленина он обнаружил мужскую сумку, в которой находились молитвослов, 200 тысяч рублей и 4 медали, в том числе «За отвагу».

Сотрудниками полиции данная находка была принята на хранение. В настоящее время в ОМВД России по Щекинскому району проводятся мероприятия по установлению личности владельца найденного имущества.

В УМВД России по Тульской области выразили благодарность мальчику и его родителям за активную гражданскую позицию, высокое чувство патриотизма и неравнодушное отношение к людям. Также принято решение о его поощрении.