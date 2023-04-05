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Общество5 апреля 2023 11:46

Фудкорт в тульском ТРЦ «Гостиный двор» начали патрулировать казаки

Они делают замечания посетителям, которые занимают столы, но при этом ничего не едят
Михаил КОРЕНЮГИН
Фудкорт в тульском ТРЦ «Гостиный двор» начали патрулировать казаки

Фудкорт в тульском ТРЦ «Гостиный двор» начали патрулировать казаки

Фото: соцсети

Представители казачества стали патрулировать фудкорт в ТРЦ «Гостиный двор» в Туле. Они подходят к посетителям которые ничего не едут, но занимают столы. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Как стало известно, в правилах посещения фудкорта сказано, что зона предназначена для «потребителей услуг общественного питания». Старший казачьего патруля сообщил, что они помогают сотрудника правоохранительных органов в охране общественного порядка.

- Я часто попадал в ситуации, когда некуда было присесть. А все потому, что ребята покупают один стакан напитка или вовсе ничего не покупают и занимают столы. Приходится или есть стоя, или вовсе не покупать ничего, -заявил он.

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Фото: соцсети

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