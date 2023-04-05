Яд, который разрушает организм человека

Все наркотические вещества природного или синтетического происхождения - яд, который разрушает организм человека. С начала употребления они становятся частью метаболизма и оказывают ощутимое воздействие на биохимические, эндокринные процессы. Поэтому психическая зависимость – не единственный итог употребления, влиянию наркотиков подвержена каждая система органов.

Итак, наркотики:

- угнетают кашлевой центр головного мозга. Кашель является защитной реакцией организма и способом освободить легкие от слизи, пыли, инородных частиц, а при угнетении этого важного рефлекса лишние вещества продолжают оставаться в легких, провоцируя размножение бактерий, высокий риск легочных инфекций.

- провоцируют угнетение или чрезмерную стимуляцию центров регуляции работы сердечной мышцы и сосудов, в зависимости от вида наркотика. Происходит резкое изменение артериального давления и частоты сердечных сокращений, возникает нарушение обменных процессов сердечной мышцы. Итог – аритмии, инфаркты, дистрофия сердечной мышцы, сердечная недостаточность.

- истощают ресурсы нервной системы в связи с чем возникает:

стойкое нарушение ритма «сон-бодрствование»;

выраженные необратимые ухудшения познавательных процессов, логического мышления;

галлюцинации вне наркотического опьянения;

затяжные, не поддающиеся медикаментозной коррекции депрессии;

суицидальные тенденции;

параноидальные, тревожные мысли;

энцефалопатии;

парезы, нарушение чувствительности конечностей, определенных участков;

ухудшают функций желудочно-кишечного тракта, отмечается стабильное снижение аппетита, ухудшение усвояемости пищи, спазмы, хронические запоры. Это ведет к дефициту питательных веществ – витаминов, микроэлементов, отравлению организма собственными каловыми массами, разложение которых происходит в кишечнике;

влияют на работу половых органов - наркоман имеет все шансы остаться бесплодным или родить ребенка с врожденными аномалиями развития;

инфекционные заболевания (ВИЧ, гепатит С, туберкулез).

- нарушение психики:

утрачиваются потребности в обучении, достижениях;

ограничиваются интересы, желания;

снижается самооценка, самоценность;

теряется способность эффективно реагировать на стрессовые ситуации и трудности;

возникает дезориентация в собственной жизни.

Работа с наркозависимостью – сложная задача, поэтому лечение наркозависимости должно осуществляться поэтапно в том же порядке: снятие абстинентного синдрома, поддержание физического состояния, психологическая реабилитация и ресоциализация.

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