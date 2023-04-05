Яд, который разрушает организм человека
Все наркотические вещества природного или синтетического происхождения - яд, который разрушает организм человека. С начала употребления они становятся частью метаболизма и оказывают ощутимое воздействие на биохимические, эндокринные процессы. Поэтому психическая зависимость – не единственный итог употребления, влиянию наркотиков подвержена каждая система органов.
- угнетают кашлевой центр головного мозга. Кашель является защитной реакцией организма и способом освободить легкие от слизи, пыли, инородных частиц, а при угнетении этого важного рефлекса лишние вещества продолжают оставаться в легких, провоцируя размножение бактерий, высокий риск легочных инфекций.
- провоцируют угнетение или чрезмерную стимуляцию центров регуляции работы сердечной мышцы и сосудов, в зависимости от вида наркотика. Происходит резкое изменение артериального давления и частоты сердечных сокращений, возникает нарушение обменных процессов сердечной мышцы. Итог – аритмии, инфаркты, дистрофия сердечной мышцы, сердечная недостаточность.
- истощают ресурсы нервной системы в связи с чем возникает:
стойкое нарушение ритма «сон-бодрствование»;
выраженные необратимые ухудшения познавательных процессов, логического мышления;
галлюцинации вне наркотического опьянения;
затяжные, не поддающиеся медикаментозной коррекции депрессии;
суицидальные тенденции;
параноидальные, тревожные мысли;
энцефалопатии;
парезы, нарушение чувствительности конечностей, определенных участков;
ухудшают функций желудочно-кишечного тракта, отмечается стабильное снижение аппетита, ухудшение усвояемости пищи, спазмы, хронические запоры. Это ведет к дефициту питательных веществ – витаминов, микроэлементов, отравлению организма собственными каловыми массами, разложение которых происходит в кишечнике;
влияют на работу половых органов - наркоман имеет все шансы остаться бесплодным или родить ребенка с врожденными аномалиями развития;
инфекционные заболевания (ВИЧ, гепатит С, туберкулез).
- нарушение психики:
утрачиваются потребности в обучении, достижениях;
ограничиваются интересы, желания;
снижается самооценка, самоценность;
теряется способность эффективно реагировать на стрессовые ситуации и трудности;
возникает дезориентация в собственной жизни.
Работа с наркозависимостью – сложная задача, поэтому лечение наркозависимости должно осуществляться поэтапно в том же порядке: снятие абстинентного синдрома, поддержание физического состояния, психологическая реабилитация и ресоциализация.
ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1». Ул. Мосина, д. № 21;
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