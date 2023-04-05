Жить без боли призывает «Центр боли»

Главный врач учреждения Владимир Алексеевич Головин

– Сегодня в больнице работают около двух десятков отделений как терапевтического, так и хирургического профиля, включая хирургию, гинекологию, отоларингологию, офтальмологию. В настоящее время успешно развиваются такие направления, как: хирургическое лечение ожирения, диагностика и лечение заболеваний щитовидной железы и флебология.

А совсем недавно у нас открылся уникальный по своим возможностям «Центр боли», призванный ускорить процесс оказания помощи пациентам. И это, действительно, большой шаг в развитии самой системы регионального здравоохранения – до сих пор подобной структуры в Тульской области попросту не было. В «Клинической больнице «РЖД-МЕДИЦИНА» г. Тула» впервые подошли к лечению болевого синдрома комплексно.

– Мало просто блокировать боль, как мало и установить точную причину этой боли. Для нас важно помочь человеку вернуться к нормальному состоянию, восстановить трудоспособность – если не навсегда, то на длительный период. Или, по крайней мере, сделать его жизнь более комфортной, – подчеркивает он. – Наша задача – принять пациента, купировать боль, провести полное обследование, чтобы установить ее причину, назначить и провести лечение, реабилитацию. То есть решать проблему в комплексе.

– На каких больных в большей степени ориентирован «Центр боли»?

– Практически на любых. Мы поможем справиться с мигренью, ежедневной головной болью, болью в спине, конечностях, диффузными болями в мышцах, спазмами жевательных мышц, стойким онемением и жжением в конечностях.

Так, опыт показывает, что с каждым годом становится все больше больных, чьи проблемы связаны либо с позвоночником, либо с суставами, либо с сосудами. Тут важно правильно определить источник боли. И наши рентгеновское и ультразвуковое исследования позволяют это сделать с высокой точностью.

Новые международные медицинские технологии внедрены в практику нашей клиники и обеспечивают возможность выполнения всех необходимых диагностических и лечебных мероприятий в одном месте и в кратчайшие сроки. Ведь даже простая боль в ноге может порождаться совершенно разными причинами - спинальной, и тромботической, миофасциальной, быть связана с поражением периферического нерва. На приеме это можно уточнить с помощью наших специалистов и современного оборудования, купировать боль и назначить специфическое лечение, которое пациенту требуется. Это может быть как оперативное вмешательство, так и реабилитация: вытяжение позвоночника, механический и ручной массаж, магнито- и лазеротерапию и др.

– То есть техническое оснащение «Центра боли» позволяет вести самую широкую диагностику?

– Да, на это и делался прицел.

– Сократить работу хирургов — тоже одна из целей вашего центра?

– Вполне. Сейчас по большинству направлений показания к операции сужаются. Статистика последних пяти лет показывает, что результативность оперативного и консервативного лечения одинакова.

За счет мультидисциплинарности «Центра боли» пациент оперативно направляется к специалисту по профилю, например ,к ревматологу, с тем, чтобы тот подобрал специфическое лечение сустава, например при сакроилеитах, ревматоидных спондилоартритах. Лечение ведется с углубленным обследованием и индивидуальным подбором противоболевой терапии.

– Особая категория для работы вашего центра - это онкологические больные. Как вы им можете помочь?

– Здесь тоже возможны варианты – начиная от ступенчатого подбора обезболивающих препаратов до более радикальных способов. Опять же, точная диагностика позволяет нашим специалистам подойти к решению вопроса помощи максимально эффективно.

Главное, мы никого не оставляем без внимания.

– А какие еще новые направления появились в больнице?

– В последнее время наши специалисты начали активно осваивать методики лечения лазером, начиная с удаления новообразований на коже. Сейчас флебологи в своей практике всё чаще стали заменять классическую операцию по флебэктомии на лазерную коагуляцию варикозных вен (ЭВЛК). Это передовая малоинвазивная методика лечения варикозного расширения вен, основанная на тепловом воздействии на вены. Воздействие на вену осуществляется через маленький прокол. Такая операция выполняется, как правило, под местной анестезией. Сразу после операции пациент уже может ходить и жить полноценной жизнью. Эта методика позволяет добиться устойчивого эффекта даже при сложных случаях, а результат будет не только действенным, но и эстетически приятным.

Кроме того, не так давно мы начали проводить контактное лазерное дробление камней в мочевом пузыре и мочеточниках – литотрипсию. Данный метод лечения подразумевает под собой введение в тело человека специального прибора для дробления камней. Инструмент вводится через естественные пути (мочеиспускательный канал) и разрушает камень лазером. Контактная литотрипсия имеет ряд преимуществ: с её помощью можно добиться полного уничтожения и выведения остатков камня сразу во время операции. Также контактная литотрипсия эффективна против камней любых размеров, она практически безболезненна и не требует наркоза, малотравматична и позволяет быстро восстановиться.

Возможностей у лазерной терапии много, и мы в больнице стараемся внедрять ее в различные направления, в том числе и в «Центре боли», так как малотравматичность с минимальной реабилитацией – это, прежде всего, комфорт для пациента и быстрое выздоровление.

.