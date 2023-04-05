Новые возможности психиатрической службы

Государственное учреждение здравоохранения Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева является ведущим в области специализированным лечебным учреждением, оказывающим психиатрическую помощь населению Тульской области, а именно обследование больных, диагностика психических заболевании, лечение с использованием всех видов терапии, психотерапии, мероприятий по социально – трудовой реабилитации и реадаптации, трудовая экспертиза и другие.

В марте 2023 года в Туле состоялось долгожданное открытие дневного стационара для пациентов с психическими расстройствами. Кроме того, в обновленное здание переехало диспансерное отделение психиатрической больницы, ранее находившееся на ул. Демидовской.

Теперь диспансерное отделение и дневной стационар для жителей г.Тулы располагается в двухэтажном здании на ул. Первомайской, д. 13, к. 20. Там был проведен капитальный ремонт: заменены коммуникации, адаптирована планировка, обновлены помещения, обеспечены условия для маломобильных пациентов.

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Ежегодно диспансерное отделение посещают более 90 тысяч жителей. В новом здании учтены потребности всех пациентов- созданы отдельные входы для дневного стационара, для пациентов, обратившихся амбулаторно в диспансер, а также для получателей дополнительных услуг (справок по допуску к работе, управлению автотранспортом, оружию и тд).

После переезда площадь амбулаторной психиатрической службы увеличилась более, чем вдвое, созданы комфортные условия для ожидания пациентов, возможна предварительная запись, в том числе и для прохождения профосмотров. Введён в эксплуатацию новый аппарат электроэнцефалографии для диагностики эпилепсии и сочетанных расстройств. В диспансерном отделении ведут лечебный приём врачи-психиатры, по назначению врача также осуществляется психологическое консультирование медицинскими психологами.

В дневном стационаре проводится лечение таких пограничных расстройств, как неврозы, личностные расстройства, тревожно-депрессивные нарушения и пр. Рассчитан дневной стационар на 50 пациентомест (лечение осуществляется в 2 смены).

В настоящее время в психиатрии наиболее актуальной является развитие именно амбулаторного звена психиатрической помощи, с целью сокращения времени нахождения в круглосуточном стационаре, а также социализации и адаптации таких пациентов в обществе. Лечение проводится не только медикаментозными методами, но и психотерапевтическими методиками, методами арт- терапии, музыкотерапии, также расширен спектр физиотерапии.

Отдельный музыкальный зал для занятий музыкотерапией в отделении открылся впервые. Теперь, выполняя назначение врача, параллельно можно и приятно проводить досуг.

Почувствовать гармонию с собой и окружающим миром, вернуться к полноценной жизни - на это направлен курс психосоциальной реабилитации, который будут проходить в дневном стационаре пациенты.

Открытие дневного стационара – важный этап развития психиатрической помощи в Тульском регионе. Акцент делается на восстановление у пациентов навыков самообслуживания и коммуникации. После реабилитации в дневном стационаре пациент каждый день возвращается домой, к родным и близким, в привычную среду. Такой подход должен сократить частоту обострений у пациентов, страдающих хроническими психическими расстройствами.

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