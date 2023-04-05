Весна: время естественной красоты без жертв

Какие бьюти-процедуры помогут поддержать красоту естественно без инъекций? Какие методики дают мгновенный эффект за 1 посещение?

Обо всем подробно нам рассказала главный врач ГУЗ «ТОККВД», к.м.н. главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава Тульской области Наталья Руднева.

Наталья Руднева

Сохранить привлекательность и молодость кожи лица непросто, однако регулярный профессиональный уход способен приблизить к этой цели любого человека. Косметологические процедуры назначаются специалистом в зависимости от типа проблемы и возраста пациента, позволяя достичь желаемых результатов и устраняя имеющиеся дефекты.

Начинаем с очищения и увлажнения

Гидропилинг — процедура, предназначенная для щадящего отшелушивания, глубокого очищения и увлажнения эпидермиса. Методика, которая помогает решить большинство проблем кожи лица — одна процедура вместо пяти: очищени, массаж лица, шлифовка эпидермиса, безинъекционное омоложение.

С чем борется:

- акне и его последствия, заметные черные точки на лице;

- сухая или чрезмерно жирная кожа, вросшие волосы (не только на лице, но и на теле);

- себорея;

- неровный рельеф кожной ткани;

- недостаточно эластичный эпидермис;

- появление первых морщин.

Для достижения желаемого результата может потребоваться несколько сеансов. Для профилактики достаточно проводить гидропилинг 1 раз в 1-3 месяца. А еще это отличная процедура «на выход», когда нужно выглядеть потрясающе, лучше сделать гидропилинг накануне события.

Такой эффект объясняется двойным воздействием аппарата на кожу. Во-первых, вакуум счищает с кожи омертвевшие частички, очищает поры, а также стимулирует кровообращение, что положительно сказывается на питании клеток. Во-вторых, дополнительно применяются специальные, высокорезультативные сыворотки. Эти средства позволяют точечно и максимально эффективно бороться с той или иной проблемой. Результат от процедуры сохраниться до 7 дней.

Высокая результативность вкупе с неинвазивным воздействием делает гидропилинг идеальной альтернативой инъекционным и лазерным процедурам.

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Луч света для здоровья и молодости кожи

Еще одна аппаратная процедура, которая позволит справиться с различными проблемами кожи – фотодинамическая терапия. Она поможет убрать следы от постакне, пигментацию, сосудистую сетку, выровнять тон и добавить лифтинга тканям. Процедура на аппарате АЛОД-01 бережно ликвидирует патологические клетки, снимает воспаление и отечность. Способствует заживлению, запускает процесс регенерации, синтеза коллагена и эластина, активирует кровоток и естественное увлажнение, повышает клеточный иммунитет, нормализует работу сальных желез.

На проблемные участки кожи наносят специальный гель-фотосенсибилизатора, который за короткое время проникает в глубинные слои, собираясь в межклеточных областях и на стенках поврежденных клеток. После удаления фотосенсибилизатора проводится облучение участков с помощью светодиодного аппарата. Воздействие проходит выборочно, здоровые ткани и молодые клетки такая терапия не затрагивает.

С чем борется:

- старение кожи;

- провисание кожи (птоз век, контура);

- рубцовые дефекты;

- купероз;

- розацеа;

- следы постакне;

- пигментация;

- расширенные, забитые поры;

- угревая сыпь.

Процедура вполне комфортная и приятная для пациента, отсутствует период реабилитации, исцеляющему эффекту подвергаются только нездоровые ткани и клетки. Полное восстановление кожи происходит обычно после 6-8 сеансов, длящихся не более 60 минут. Во время проведения терапии пациент ощущает только тепло и эффект отдохнувшего лица виден после первой процедуры. Учитывая комфортность методики ее можно делать с перерывом 1 раз в неделю.

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SMAS-лифтинг

О нем говорят как о безоперационной подтяжке лица, альтернативе хирургическим операциям.

Принцип действия УЗ подтяжки лица – воздействие высокоинтенсивным фокусированным лучом на SMAS (поверхностную мышечно-апоневротическую систему). Данную методику также называют «минус 10 лет за 1 процедуру». Возрастных ограничений к проведению процедуры нет, но наиболее подходящим возрастом для SMAS-лифтинга является возраст 30 лет.

С чем борется:

- заметное опущение мышечного каркаса лица;

- смещение тканей в определенных зонах (глаза, губы, скулы, щеки);

- глубокие мимические морщины и складки;

- наличие второго подбородка;

- явное преждевременное старение кожи;

- провисание и складки кожи на шее;

- дряблость кожного покрова;

- профилактика признаков старения.

SMAS-лифтинг дает возможность работать с 2-мя основными проблемами: лифтинг (подтяжка) кожи и уменьшения жировых отложений (липолиз):

- лифтинг: улучшение контуров лица, избавление от второго подбородка и брылей, лифтинг верхнего века, коррекция морщин и носогубных складок.

- липолиз: коррекция жировых отложений в таких зонах, как живот, внутренняя и внешняя поверхность бедер, внутренняя поверхность рук, ко лени и ягодицы. Для работы с крупными участками тела не обходимы глубокие насадки. Подобными насадками обладает аппарат Double. Эффект от процедуры нарастает с момента проведения в течение 6 месяцев и сохраняется на протяжении 1-1,5 лет.

Ультразвуковые волны нагревают подкожные слои и запускают процессы обновления клеток. Для направленного воздействия на определенную зону применяются мультиункциональные картриджи, которые, в зависимости от поставленной задачи, оказывают лифтинг-эффект или запускают процесс липолиза - разрушают оболочку жировых клеток, безопасно выводя из организма скопления лишнего жира. Насадки аппарата работают максимально концентрированно, обеспечивая наилучший эффект в кратчайшие сроки, без дискомфорта и последующего заживления кожи.

Для достижения эффекта потребуется всего 1 процедура.

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