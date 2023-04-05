Туляки завоевали награды Всероссийских Фестивалей элегантности и таланта

Обладательница Гран-При фестиваля Ангелина Лямина (г. Энгельс) и 1-ая Вице-Мини Мисс Россия-2023 Милана Коренюгина (г. Тула) и Юный Мистер России-23 Денис Дубоносов (г. Тула).

В четырнадцатый раз состоялись Всероссийский Фестиваль элегантности и талантов «Мини Мисс и Мини Мистер России 2023» и «Юные Мисс и Мистер России 2023». 28 участников из разных городов России приняли участие в большом празднике.

Дети — победители региональных отборочных туров из Тулы, Красноярска, Лесосибирска, Томска, Ростова -на Дону, Энгельса, Новосибирска, Казани, Зеленогорска, Кургана, Республики Татарстан, Чкалова, Заволжье, Балахны, Севастополя, Республики Крым, Москвы. Участники Фестиваля презентовали себя в национальных костюмах, дефилировали с флагами городов и в бальных нарядах, демонстрировали свои таланты.

Участники фестиваля перезентовали себя в национальных костюмах.

В жюри фестивалей были приглашены: актер Антон Еськин, певец Владимир Брилев, наш знаменитый земляк — актер, телеведущий и модель Никита Жоричев. Тулу представили «Мини Мисс Тула 2023» Милана Коренюгина и «Мини Мистер Тула 2023» Денис Дубоносов.

Участники фестиваля перезентовали себя в национальных костюмах.

В «Визитке» ребята поведали о достижениях знаменитых туляков и гордости за родной край. А для творческого номера Милана выбрала популярную кавер-версию мирового хита, саундтрека к кинофильму «Уэнсдей», которую исполнила на саксофоне, Денис же сыграл на ложках «Смуглянку».

Милана завоевала титул «Первая вице-Мини Мисс России 2023», а Денис стал «Юный Мистер России 2023». Кстати, этот титул завоевывают уже третий год подряд именно тульские парни!

1-ая Вице-Мини Мисс Россия-2023 Милана Коренюгина (г. Тула) и Юный Мистер России-2023 Денис Дубоносов (г. Тула).

Также впервые состоялся ежегодный Всероссийский молодежный фестиваль «Лучшая модель России 2023», который собрал 58 моделей из разных регионов страны. Конкурсные выходы проходили в таких номинациях как: подиумная модель, фотомодель, спортивная модель, портфолио. В жюри этого Фестиваля вошли Вечяслав Лукашов – глянцевый фотограф, который сотрудничает более чем со ста журналами как в России так и за рубежом, Вера Любовская - главный редактор глянцевого семейного журнала Cool Stars, Елена Мелякина - победитель реалити-шоу «Модельер» на канале Fashion TV, Светлана Моторина - представитель компании Art-Fashion по тульскому региону, руководитель модельного агентства Gold Models, Праскова Татьяна - президент Фестивалей «Мини мисс и мистер России», президент конкурса «Лучшая модель России», продюсер телевизионных проектов на телеканале Fashion.tv Brends&Trends, «Топ модель по-детски», World Art Fashion, главный редактор глянцевого журнала WAF-magazinе.

Тульская делегация на фестивале «Мини Мисс и Мини Мистер Россия-2023» со звездами эстрады и кино.

Тулу представили два парня и две девушки.

Гран-при в номинации «Подиумная модель» и золотую медаль завоевал 17-летний Иван Рыбин.

Тульская делегация на фестивале «Мини Мисс и Мини Мистер Россия-2023» со звездами эстрады и кино.

Три золотые медали как «Фотомодель» и «Подиумная модель» выиграл 15-летний Демьян Гапула. Золотую медаль как «Подиумная модель» получила и 32-летняя Евгения Мешкова. Еще одну золотую медаль как «Фотомодель» и две серебряных как « Подиумная модель» привезла 12-летняя Маргарита Тарасова.

Тульская делегация на фестивале «Мини Мисс и Мини Мистер Россия-2023» со звездами эстрады и кино.

В качестве VIP-гостей и членами жюри в разные дни фестиваля «Мини Мисс и Мини Мистер России 2023», « Юные Мисс и Мистер России 2023», Многожанрового фестиваля «Гордость Нации 2023» и «Лучшая модель России 2023» были приглашены София Моторина, Иван Рыбин, Демьян Гапула. Почетное право оценивать таланты ребята получили за высокие титулы и достижения на проектах АРТ-ФЭШН. Так, София - обладательница двух Гран-при «Актерское мастерство 2021» и «Фотомодель 2018». Иван - «Юный Мистер России 2021», Демьян - «Юный Мистер России 2022».

Тульская делегация на фестивале «Мини Мисс и Мини Мистер Россия-2023» со звездами эстрады и кино.

Кроме того, в течении трех дней Иван выступал ведущим проектов и гала-ужина с участием звезд эстрады.

В день церемонии награждения перед гостями и участниками выступали бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин, группа «Братья Грим», певец Владимир Брилев, и экс-солистка группы «Тутси» Анастасия Крайнова.