Школьник под Тулой нашел и отнес в полицию сумку с 200 тыс. рублей и медалями участника СВО

Деньги и медали были в сумке, которую нашел обычный школьник

В городе Щекино Тульской области девятилетний школьник Тимир нашел сумку с документами и медалями участника СВО. Она висела на дереве недалеко от дома по улице Ленина. Мальчик не смог пройти мимо и решил вызвать полицию, чтобы не потерять ценную вещь, чтобы вернуть владельцу. Сначала ребенку не поверили, потом он остановил еще одну женщину, которая проходила мимо.

- Я позвонила сыну и спросила, где он задерживается после школы. Он рассказал, что ждет полицию. Вышла к нему - пошел мелкий дождик, позвонила сама в отделение, сказала, что будем ждать их дома. Конечно, немного отругала его, 150 тысяч раз говорила ему ничего не подбирать и не трогать, - с улыбкой вспоминает мама Татьяна Устинова. Конечно, она немного лукавит, так как поступок парня все же в первую очередь - героический. Если бы сумку не увидел он, то неизвестно, где бы она потом оказалась и в чьи руки попала.

Сейчас находка в полиции

Тимир хотел сам вернуть сумку потерявшему ее мужчине - внутри были документы и удостоверения к медалям с именем. Мама мальчика попробовала поискать информацию в социальных сетях, но, конечно же, не нашла подходящих людей с таким именем. И приняла правильное решение - идти в полицию.

- Сегодняшнюю находку передали по описи сотрудникам полиции. Сын хотел конечно сам вернуть. Очень надеемся, что награды и всё содержимое сумки найдут своего героя, - рассказала Татьяна.

Тимир из многодетной семьи. Мама рассказывает, что он - добрый и доверчивый мальчик.

- У меня трое детей, младшей дочке 1,5 года. Так старшие ребята всегда помогают, и по дому, и вообще. А так - обычный мальчишка. Занимается кикбоксингом, любит танцевать, снимает ролики в стелефоне, - рассказывает мама.

Жители Щекина восхищены честностью мальчика и благодарят его маму за хорошее воспитание сына.

Сейчас розыском занимается полиция - тем более данные хозяина у них есть. Пока непонятно, почему сумка оказалась на улице - конечно, это станет известно после ее передачи хозяину. В комментариях к записи один из жителей города предположил, что знает владельца медалей - по его словам, он приехал в гости к родным издалека.

- Я не знаю, кто этот человек, но знаю, что он Герой, и сражался за нас. Я благодарна ему как многодетная мать и как просто человек за мир для моих детей. Главное, что его нашли и все ему вернули. Дай Бог ему здоровья!!!

В любом случае, верим, что сумка скоро вернется владельцу, и он обязательно скажет "спасибо" мальчишке, который не оставил ее лежать просто на улице.