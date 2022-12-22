9 сентября в Туле без электричества останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Электричество отключат по следующим адресам:

с 9:00 до 15:00 - п. Трудовой, 32-62 (чётн.), 31-71 (нечётн.); п. Восточный, 3-а, 70-91, 1-а, 2-а; д. Тихвинка, 64, 65; п. Н-Скуратово, 56-80, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а;

с 9:00 до 16:00 - 25-й пр-зд, 2-в; 27-й пр-зд, 26-а, 28-70 (чётн.), 27-71 (нечётн.); 28-й пр-зд, 60-72 (чётн.), 47-51 (нечётн.); 29-й пр-зд, 18-52 (чётн.), 1-19 (нечётн.); 2-й Баташовский пр-зд, 1; 3-й Баташовский пр-зд, 1-9 4-й Баташовский пр-зд, 4, 10; ул. Баташовская, 3, 5, 9, 11; 29-й пр-зд, 2-16 (чётн.); ул. Карпова, 1-13 (нечётн.); 27-й пр-зд, 25; 28-й пр-зд, 26-54 (чётн.), 19-41 (нечётн.); 4-й Баташёвский пр-зд, 3; 13-й пр-зд, 1-в; 27-й пр-зд, 1-26; 28-й пр-зд, 1-17; п. Косая Гора: ул. Латинская, 1-12; ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-42 (чётн.); ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.); ул. Металлургов, 54, 56, 58; Рвовский пр-зд; СНТ «Металлург-5»; ул. Столетова, 2; ул. Гайдара, 4; ул. М. Мазая, 1-9;

с 9:00 до 17:00 - ул. Оружейная, 29, 31, 29-а, ул. Пролетарская, 26;

с 9:30 до 13:30 - ул. Тургеневская, 9-31 (нечётн.), 10-26 (чётн.), 31-а, 24-б, 32; ул. Советская, 66, 68, 70, 74;

с 10:00 до 15:00 - п. 2-й Западный; пер. Стадионный, 1; ул. Новосёлов, 1.