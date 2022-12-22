Писатель Александр Лапин.

Посетители литературных интернет-порталов делятся мнениями о недавно вышедшем в свет романе известного писателя «Страсть и бомба Лаврентия Берии», а также о более ранних его произведениях.

«Важно, чтобы книга была правдивой»

Пользователь Egareniko, сайт bookmix.ru:

«Купил книгу Александра Лапина «Страсть и бомба Лаврентия Берии», ориентируясь на свой прошлый опыт знакомства с творчеством данного автора. До этого читал роман «Русский крест». Теперь делюсь своим мнением о только что прочитанном новом произведении. Конечно, чувствуется, что проделана колоссальная работа. Архивная, творческая, и, что очень важно, мыслительная. Не люблю бездумные и легковесные литературные поделки. Мне важно, чтобы книга была правдивой, заставляла задуматься, давала новые знания. Здесь я всё это получил в полной мере.

Берия всегда привлекал меня своей «зловещестью», если можно так сказать. А вот Александр Лапин даёт весьма панорамную картину событий нашей общей недавней истории, а заодно и портрет этой неординарной личности. Любовь к красавице жене, невероятный разврат, репрессии, и при всём при этом Лаврентий Берия становится ещё и двигателем научного прогресса в части атомного оружия. Невероятное сочетание в одном человеке! Да, забыл: в книге очень сильный религиозный и философский подтекст. Причём это не набор преданий, встроенных к месту и не к месту. У Лапина всё взаимосвязано. Поэтому, читая, я старался не пропускать ни единой строчки. Это, в общем-то, не сложно, потому что книга написана нормальным человеческим языком. Время в чтении пролетело незаметно».

«Серый кардинал сталинской эпохи»

Наталья Владимирова, livelib.ru:

«Казанова и Мориарти в одном лице. Серый кардинал сталинской эпохи. Берия в призме нового лапинского романа...

Не только историкам, но и нам, обычным людям, интересно, что происходило в стране задолго до нашего рождения. Сталинская эпоха и её деятели до сих пор вызывают бурные споры. Причём далеко не всегда участники подобных дискуссий готовы посмотреть на события той поры спокойно, вдумчиво, без навешивания ярлыков. Считаю, что это в полной мере удалось писателю Александру Лапину.

Центральная фигура нового романа — Лаврентий Берия, нарком внутренних дел СССР. Конечно, показан здесь и Сталин, но как бы фоном. Берия был известен своей разгульной жизнью, об этом в книге тоже будет, конечно. Но прежде всего он рассматривается через призму его роли в государственной жизни. Зловещая фигура Берии на страницах романа предстаёт перед нами в самых разных ипостасях.

Бомба, указанная в заголовке — это атомная бомба, к созданию которой в СССР он, оказывается, имел самое непосредственное отношение. Именно он в самый разгар Великой Отечественной войны сумел убедить Сталина в том, что пришла пора приступать к работе над созданием бомбы. И в дальнейшем Лаврентий Берия всячески способствовал интенсификации исследований в этой сфере.

Книга, по сути, политический триллер, страсти накаляются от страницы к странице. Но и философский подтекст здесь очень силён. Лично мне такое всегда нравилось, поэтому прочла с огромным интересом».

Цена восхождения к власти

Ахмет Бабаджанов, labirint.ru:

«Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько стоит восхождение к власти? Я не имею в виду денежное измерение. У всего есть своя цена, и не только в дензнаках. Чтобы подняться на вершину, всегда чем-то приходится поступиться.

Именно об этом в основном говорится в «Суперхане». Эта книга Александра Лапина повествует о непростых испытаниях, доставшихся «бывшим советским». Герои произведения, давние друзья, налаживают жизнь в новых условиях. Каждый делает это по-своему, раскрываясь с неожиданной стороны.

Бизнес, политика, преступления, предательство, дружба, любовь, — в книге всего этого хватает. И, конечно, поиск своего предназначения в этой нескучной жизни. Читайте, будет реально интересно!»

«Это нужно читать»

Михаил Царев, labirint.ru:

«Сборник чудесный, мудрый и светлый. С восторгом прочёл «Книгу живых», там три произведения: повесть о любви «Роман и Дарья», политический триллер «Суперхан» с лихо закрученным сюжетом и философская, слегка эстетская притча «Вирусы».

Моё внимание было захвачено с первых же страниц. В «Романе и Дарье» помимо романтической подоплёки очень мощный исторический базис. Молодые и очень влюблённые друг в друга ребята сталкиваются с застарелой непримиримой враждой своих семей. Всё это тянется ещё со времён Гражданской войны, и ничего не может переломить эту взаимную ненависть. Они мечтают пожениться, несмотря ни на что. На их пути встречается священник, которому предстоит сыграть очень значительную роль во всей этой истории.

В «Суперхане» — другая печаль. Старые друзья попадают в новые и очень непростые обстоятельства. Нет больше Советского Союза, разбежались пятнадцать республик, пятнадцать сестёр, и в каждой новые царьки норовят установить свои правила. Кто-то из друзей окажется во власти, кто-то уйдёт в бизнес, не обойдётся без бандитских разборок. Чем сердце успокоится? Финал будет неожиданным.

«Вирусы» — произведение, написанное в необычном для современных писателей жанре. Очень здорово, что Александр Лапин рискнул взяться за такую нестандартную форму подачи. У него всё получилось, пересказывать не буду. Это нужно читать...»

Философия, динамика и накал страстей

Яна Валентинова, labirint.ru:

«Сейчас читаю довольно мало: после работы уже ничего не хочется. Но так вышло, что дочка 15-летняя принесла от друзей «Крымский мост» и вот прям уткнулась в него. Решила я посмотреть на предмет «не рановато ли?». Ну, и втянулась. Не для 15 лет, конечно, это чтение, но и ей мешать не стала. Потому что в романе «Крымский мост» поднимаются темы, актуальные во все времена, но сейчас – особенно.

Дружба, предательство, любовь, измена – волею автора на долю героев приходится очень многое из этих вечных явлений. Лоцманом в романе-путешествии становится Олег Мировой, бывший морской офицер, идущий по бурным волнам бизнеса, политики, человеческих взаимоотношений. Поначалу мне показалось, что здесь многовато философских вкраплений. Но динамика событий, накал страстей в произведении нового для меня автора очень высоки, я такое люблю. Плюс есть над чем поразмышлять, что тоже нелишне».