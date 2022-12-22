«ШАНС» полностью заместить импорт для тульских аграриев

Группа компаний «Шанс» работает на рынке средств защиты растений уже почти два десятилетия. Одним из лидирующих является Тульское обособленное подразделение, уверенно занимающее первое место по продаже продукции средств защиты растений в ЦФО. Возможностей для сотрудничества с агрохозяйствами региона, которые доверяют продукции ГК «Шанс», стало еще больше после открытия в 2020 году в Липецкой области завода «Шанс Энтерпрайз» - производства химических средств защиты растений европейского уровня. За два года работы предприятие показало исключительно высокие результаты. Признан вклад завода в импортозамещение и на федеральном уровне – предприятие включено в список системообразующих организаций российской экономики. Мощности компании позволяют снизить зависимость российского АПК от импорта СЗР и, в конечном итоге, способствуют укреплению продовольственной безопасности страны.

Качественные поставки без перебоев

Сегодня компания предоставляет широкий ассортимент высококачественных средств защиты растений по всем культурам. Благодаря этому, аграрии всех регионов России все чаще отдают предпочтение препаратам ГК «Шанс».

Признание обусловлено неоспоримыми факторами, на которые опирается потребитель при выборе продукта, у ГК «Шанс» - это мировой стандарт качества, круглосуточная бесплатная доставка препаратов, комплексное научное сопровождение и производство в центре России. Последнее немаловажно, ибо сказывается на цене продукции - стоимость препаратов при своей эффективности оказывается гораздо выгоднее иностранных аналогов.

При этом, в компании разработаны кредитные линии для аграриев под урожай будущего года, понимая сложное положение, в котором они оказались из-за санкционных ограничений по экспорту.

Несмотря на санкционное давление Запада, ГК «Шанс» обеспечена всеми необходимыми компонентами для производства продукции. Компания давно взаимодействует с теми поставщиками сырья, которые показали себя надежными партнерами, логистика отработана. Потому что самое важное для производителя - не снизить качество конечной продукции - пестицидов и микроудобрений.

Расширяя возможности

Линейка продукции ГК «Шанс» насчитывает уже сейчас более 80 наименований, и постоянно расширяется. Только в 2022 году было зарегистрировано 15 новых препаратов и кратно увеличено производство новых микроудобрений. И если при запуске завод производил только жидкие препаративные формы, то в 2022 году открылся цех препаратов в форме водно-диспергируемых гранул.

Компания серьезно занимается наукой, потому что без развития научного направления сегодня в бизнесе преуспеть невозможно. В ГК «Шанс» создается научно-исследовательский центр, который охватывает все сферы работы с препаратами: от разработки новых продуктов, до их выпуска на заводе и проведения испытаний.

Руководитель представительства ГК «Шанс» в Тульской области Валерий Бурыкин.

- Нас знают давно. За этот срок мы вышли на объем более 400 миллионов рублей по продажам СЗР для сельхозпредприятий, - рассказывает руководитель представительства ГК «Шанс» в Тульской области Валерий Бурыкин. - Сегодня в Тульской области мы охватываем более двух десятков районов и 333 агропромышленных предприятия. Клиенты у компании разные - есть и крупные агрохолдинги, и мелкие фермеры не только Тульской, но и других регионов ЦФО. И мы планомерно расширяем ареал своих партнеров в аграрном секторе.

В этом году мы расширили сферу своей деятельности выступая официальным дилером торговой марки Caussade Semences бренда LIDEA и реализуя элитные семена подсолнечника и кукурузы. Применение гибридов производства французской компании значительно улучшает качество сева, раскрывает потенциал растений и умножает отдачу с каждого гектара.

Таким образом, мы берем на себя полную ответственность за решение сразу двух ключевых проблем в хозяйствах: не только подавление всех вредных объектов, но и получение нужной густоты насаждения. В наших представительствах работают высококвалифицированные специалисты, которые в любой момент готовы выехать в хозяйство и оказать реальную помощь в возделывании сельскохозяйственных культур.

ГК «Шанс»

8-800-700-9036

shans-group.com

Представительство ГК «Шанс» в Тульской области: +7 (960) 612-17-94

Генеральным партнером завода-производителя «Шанс Энтерпрайз» по реализации продукции на территории РФ является ООО «Шанс Трейд».

.

Реклама.