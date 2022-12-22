Безопасность – главный принцип

Для холдинга «БАРС» охрана учебных заведений — одно из приоритетных направлений работы. Профессионалы компании уже более 10 лет обеспечивают безопасность ТГПУ им. Л. Н. Толстого, охраняют техникумы и колледжи. Под их охраной находятся более 45 центров образования в Туле и области. А 6 сентября 2022 года группа добровольцев из числа охранников холдинга отправилась нести службу в Луганскую Народную Республику - обеспечивать безопасность школ и детских садов.

- Дети - наша самая большая ценность. Дети чужими не бывают, и где бы они ни жили - мы за них в ответе, - подчеркивает Андрей Кишалов, генеральный директор охранного холдинга «БАРС». - На освобожденных территориях живут наши братские народы, и я считаю, что мы должны помочь им снова наладить нормальную жизнь. Когда вышел указ президента, который дал поручение МВД и Росгвардии обеспечить охрану школ и детских садов в новых республиках, мы бросили клич в своем коллективе - и сразу нашлись добровольцы, решившие отправиться в Луганск. Наши парни охраняют более 10 объектов образования в Луганске и Луганской области вахтовым методом.

Безопасность – главный принцип

Еще одним большим сегментом работы ОХ «БАРС» являются железные дороги, причем, не только в Тульской области, но и по всей России. И сегодня обеспечение на них безопасных условий является одним из важнейших дел. Поэтому работники холдинга проводят регулярные тренировки. Одна из последних буквально на днях состоялась на железнодорожном вокзале Хабаровска. Ее целью была отработка навыков выявления запрещенных предметов, которые пассажиры могут попытаться пронести на вокзал, а также способов их определения на рентгентелевизионных установках.

Тренировка состояла из двух этапов. Во время первого, по легенде, молодой человек попытался пронести в помещение вокзала самодельное взрывное устройство. Оно было обнаружено сотрудником досмотра «БАРС», и работу с условным нарушителем продолжили силовики. В ходе второго этапа полицейские предотвратили проникновение на территорию железнодорожной платформы незаконным путем: условный нарушитель попытался перелезть через забор, однако был задержан группой быстрого реагирования.

Аналогичные учения в ближайшее время будут проведены на других железнодорожных вокзалах, находящихся под охраной «БАРС».