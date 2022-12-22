Цифровое будущее для АПК сегодня

Контроль– анализ – планирование, – вот основные три кита, на которых базируется платформа агроменеджмента РСМ Агротроник. Она объединяет различные электронные опции в одну единую систему. Это целая экосистема сервисов, которые могут работать как отдельно, так и в тесной взаимосвязи друг с другом. Благодаря платформе возрастает грамотность и безопасность управления техникой и механизаторами, уменьшается количество пропусков и перекрытий, экономится ГСМ, а работа в условиях плохой видимости и в темное время суток становится эффективнее. Объем собираемых данных даже при использовании базовой версии впечатляющий.

• Данные о местоположении: где была и находится сейчас агромашина с точной привязкой к карте. Есть возможность выделить агрозону, указав в ней свои поля.

• Данные о механизаторе: функция упрощает учет и контроль рабочего времени работников.

• Прогноз погоды: модуль отражает текущие и прогнозируемые погодные условия на выбранном поле. Особенно важно для хозяйств с разнесенными на большие расстояния полями.

• Параметры систем машины: обороты двигателя, скорость, параметры системы охлаждения ДВС, бортовой электросистемы и т.д.

• Предотвращение проблем. Уведомления бортовой системы — от камня в технологическом тракте до напоминания о необходимости выполнения очередного технического обслуживания. Каждое уведомление имеет временную и координатную метку. То есть даже по истечении времени можно установить, кто, когда и где именно выполнял работу в момент возникновения неисправности.

• Статус агромашины: транспортный режим, выполнение «заданной» операции, проход с поднятым орудием, стоянка с включенным или выключенным двигателем, заправка, выгрузка, заточка ножей и т.д.

• Ход работы: время начала и окончания (запуск и остановка двигателя), вид операции, вид орудия и ширина захвата, траектория движения.

• Результаты: обработанная или убранная площадь, намолот и т.д.

• Параметры выполняемого технологического процесса: частота оборотов шнеков, ротора, барабанов, вентиляторов и т.д.

• Топливо: расход, место и время заправки и слива.

• Продукт: факт, место и время выгрузки.

Цифровое будущее для АПК сегодня

Оперативность и комфорт

Таким образом, работая только с базовой конфигурацией системы РСМ Агротроник, руководитель хозяйства гарантированно устраняет проблемы несанкционированного использования техники; получает возможность контролировать выполнение полевых операций, корректировать работу механизаторов. И все это — находясь в офисе, все данные можно «ретранслировать» в некоторые сторонние системы учета и планирования ( например, в «1С»).

Для комфортной работы существуют две версии системы РСМ Агротроник: для ПК и смартфона. Конечно, возможности «стационарной» версии более полные, однако мобильная версия может быть удобнее «в полевых условиях».

Обработка данных в постоянном режиме производится платформой агроменеджмента

РСМ Агротроник на сервере Ростсельмаш, дополнительные модули для каждой машины не требуются. Но если агромашина находится вне зоны покрытия мобильной связью, они собираются в бортовой части системы и «пакетно» передаются на сервер в тот момент, когда техника входит в зону устойчивого сигнала сотового оператора.

Информация хранится на расположенном в России сервере, она доступна для просмотра или выгрузки в удобном формате в любой момент времени за последний период, в зависимости от прав пользователя. То есть, разрабатывая планы на будущий сезон, вы опираетесь на объективные и максимально полные данные.

Доступный выбор

Платформу РСМ Агротроник на ряд новых моделей устанавливают по умолчанию, но также она доступна для агромашин Ростсельмаш, выпущенных в течение последних десяти лет. И речь идет не только о самоходных агромашинах – комбайнах, тракторах, опрыскивателях. Ростсельмаш комплектует электронными системами прицепную и навесную технику - опрыскиватели, почвообрабатывающие и посевные агрегаты, жатки для уборки зерновых культур. Чтобы узнать о возможности оснащения конкретной модели, – достаточно обратиться к официальному дилеру. В Тульском регионе это ООО ТЦ «АГРИТ», где сервисная служба работает 24/7, и команда профессиональных менеджеров готова оперативно предоставить любую информацию по технике и ее обслуживанию.

Значительно увеличить эффективность сбора данных, контроля и планирования позволяет широкий набор электронных систем Ростсельмаш, которые интегрируются в платформу. Они позволяют автоматически оптимизировать уборочную логистику, точно учитывать обработанную площадь, картировать урожайность и влажность, повышать безопасность работы в ночное время и даже полностью освободить механизатора от управления движением машины в поле.