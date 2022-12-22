Тульский бренд образования

За 20 лет работы одного из ведущих негосударственных вузов Тульского региона АНО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» налажена система непрерывного образования, позволяющая обучаться будущей профессии, начиная с 8 класса школы, а привлекать учащихся к патриотическому воспитанию с 4-го.

Тульский бренд образования

- На нашей базе создан Кадетский учебный центр, в котором школьники в течение двух лет изучают кадетские дисциплины параллельно с обучением в обычной школе. По окончании центра кадеты имеют право на льготное поступление после 9-го класса в Социально-технологический колледж», - рассказывает президент Международной полицейской академии ВПА генерал-лейтенант Валентин Чернявский, – а выпускники колледжа в последствии могут получить уже высшее образование в академии по ускоренным программам. Таким образом, став нашими студентами после окончания 9-го класса, можно через 6 лет получить высшее образование. Академия стала не только центром ранней профессиональной ориентации для тульской молодежи, но и фактически кузницей кадров для всей тульской полиции. За два десятилетия АКАДЕМИЕЙ выпущено 5000 специалистов, более 80% выпускников трудоустроены по специальности, полученной в вузе.

Тульский бренд образования

- Международная полицейская академия – это новый формат вуза, оперативно отслеживающий образовательные тренды. Работа Академии направлена на подготовку специалистов для экономики Тульского региона, и с этим вуз справляется на 100%, - говорит возглавляющий Академию с момента ее основания доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН Евгений Карпов. - Наши выпускники успешны в карьере: руководят центрами образования, трудятся в администрациях города и муниципалитетов, налоговых инспекциях, судах и других государственных и частных организациях региона.

Тульский бренд образования

– На сегодняшний день в колледже обучаются студенты по 10 специальностям в области экономики, юриспруденции, информационных технологий и педагогики, - рассказывает директор Социально-технологического колледжа, кандидат психологических наук Елизавета Карпова. - Наша задача – качественно готовить студентов к профессии, удовлетворяющей как личные интересы, так и общественные потребности и современные запросы рынка труда. В нашем образовательном процессе есть как стандартные программы обучения, так и эксклюзивные, которые и привлекают абитуриентов разнообразием форм подачи материала.

Совместно с Межрегиональной общественной организацией «Юный друг закона» мы в настоящее время реализуем проект по гармонизации межнациональных отношений «Свои: единство разных». В образовательных организациях города Тулы с сентября 2022 года наши специалисты проводят уроки дружбы. В занятиях уже приняло участие более 300 детей, проведено уже 37 мероприятий в 9 Центрах образования Тулы. На занятиях поднимаются важные проблемы теории и практики межнациональных отношений, дети знакомятся с историей и культурой национальностей и народов, проживающих на территории РФ в настоящий момент.

Тульский бренд образования

Безусловно, огромная роль в подготовке специалистов отводится наставникам - «золотому фонду» Академии. Многие преподаватели и сотрудники вуза имеют ученые степени, звание полковников и подполковников полиции. Их профессиональное мастерство, педагогический талант, мудрость и жизненный опыт мотивируют студентов достигать поставленных целей на студенческой скамье и в будущем.

Заслуги учебной организации отмечены и на Правительственном уровне. Академия и колледж являются второй год подряд становятся победителями конкурса «Тульский бренд» , а также лауреатами премии Тульской торгово-промышленной палаты «Устремленные в будущее».