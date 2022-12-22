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Общество22 декабря 2022 6:52

Тульский бренд образования

Международная Полицейская Академия ВПА и Социально-технологический колледж - победители ежегодной премии «ТУЛЬСКИЙ БРЕНД –2022»
Источник:kp.ru
Тульский бренд образования

Тульский бренд образования

За 20 лет работы одного из ведущих негосударственных вузов Тульского региона АНО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» налажена система непрерывного образования, позволяющая обучаться будущей профессии, начиная с 8 класса школы, а привлекать учащихся к патриотическому воспитанию с 4-го.

Тульский бренд образования

Тульский бренд образования

- На нашей базе создан Кадетский учебный центр, в котором школьники в течение двух лет изучают кадетские дисциплины параллельно с обучением в обычной школе. По окончании центра кадеты имеют право на льготное поступление после 9-го класса в Социально-технологический колледж», - рассказывает президент Международной полицейской академии ВПА генерал-лейтенант Валентин Чернявский, – а выпускники колледжа в последствии могут получить уже высшее образование в академии по ускоренным программам. Таким образом, став нашими студентами после окончания 9-го класса, можно через 6 лет получить высшее образование. Академия стала не только центром ранней профессиональной ориентации для тульской молодежи, но и фактически кузницей кадров для всей тульской полиции. За два десятилетия АКАДЕМИЕЙ выпущено 5000 специалистов, более 80% выпускников трудоустроены по специальности, полученной в вузе.

Тульский бренд образования

Тульский бренд образования

- Международная полицейская академия – это новый формат вуза, оперативно отслеживающий образовательные тренды. Работа Академии направлена на подготовку специалистов для экономики Тульского региона, и с этим вуз справляется на 100%, - говорит возглавляющий Академию с момента ее основания доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН Евгений Карпов. - Наши выпускники успешны в карьере: руководят центрами образования, трудятся в администрациях города и муниципалитетов, налоговых инспекциях, судах и других государственных и частных организациях региона.

Тульский бренд образования

Тульский бренд образования

– На сегодняшний день в колледже обучаются студенты по 10 специальностям в области экономики, юриспруденции, информационных технологий и педагогики, - рассказывает директор Социально-технологического колледжа, кандидат психологических наук Елизавета Карпова. - Наша задача – качественно готовить студентов к профессии, удовлетворяющей как личные интересы, так и общественные потребности и современные запросы рынка труда. В нашем образовательном процессе есть как стандартные программы обучения, так и эксклюзивные, которые и привлекают абитуриентов разнообразием форм подачи материала.

Совместно с Межрегиональной общественной организацией «Юный друг закона» мы в настоящее время реализуем проект по гармонизации межнациональных отношений «Свои: единство разных». В образовательных организациях города Тулы с сентября 2022 года наши специалисты проводят уроки дружбы. В занятиях уже приняло участие более 300 детей, проведено уже 37 мероприятий в 9 Центрах образования Тулы. На занятиях поднимаются важные проблемы теории и практики межнациональных отношений, дети знакомятся с историей и культурой национальностей и народов, проживающих на территории РФ в настоящий момент.

Тульский бренд образования

Тульский бренд образования

Безусловно, огромная роль в подготовке специалистов отводится наставникам - «золотому фонду» Академии. Многие преподаватели и сотрудники вуза имеют ученые степени, звание полковников и подполковников полиции. Их профессиональное мастерство, педагогический талант, мудрость и жизненный опыт мотивируют студентов достигать поставленных целей на студенческой скамье и в будущем.

Заслуги учебной организации отмечены и на Правительственном уровне. Академия и колледж являются второй год подряд становятся победителями конкурса «Тульский бренд» , а также лауреатами премии Тульской торгово-промышленной палаты «Устремленные в будущее».

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