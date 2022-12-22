«Тулэнерго» – мы в ответе за каждого клиента

Энергетика – одна из основ социально-экономического развития страны в целом.

22 декабря в России отмечается День энергетика, в преддверии профессионального праздника мы побеседовали с заместителем генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье» – директором филиала «Тулэнерго» Юрием Волченковым.

Заместитель генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье» – директор филиала «Тулэнерго» Юрий Волченков.

- Юрий Алексеевич, приближающийся праздник – это и повод подвести итоги. Каким стал для «Тулэнерго» уходящий год?

- Год, как для всех, непростой. Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что несем большую ответственность перед жителями и властями региона, поскольку энергетика – одна из основ социально-экономического развития.

В 2022 году, по данным за 11 месяцев, выполнено 7075 договоров по технологическому присоединению разных категорий потребителей к электрическим сетям с суммарной мощностью 133 МВт. Завершены работы по 42 договорам с промышленными и сельскохозяйственными предприятиями. Один из важных проектов – присоединение к электросетям крупного агрокомплекса в Новомосковском городском округе. В этом году приступили к реализации крупного инфраструктурного проекта – заключен договор на технологическое присоединение с заявленной мощностью 22,25 МВА большого нового жилого микрорайона «Красные ворота» в Зареченском районе Тулы.

Если говорить о социальной сфере, то, например, по линии здравоохранения, осуществлено технологическое присоединение 44 медицинских учреждений, в том числе 14 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на территории Алексинского, Дубенского, Ефремовского, Одоевского районов. Общий объем присоединенной мощности составил 755 кВт. В уходящем году в «Тулэнерго» завершена консолидация активов Тульских городских электрических сетей: данное предприятие стало полноценным дочерним зависимым обществом «Россети Центр». В зону обслуживания оперативно-технологической группы ТГЭС входит как собственно областная столица, так и часть территории Большой Тулы.

В полном объеме завершен перевод диспетчеров из 14 районов электрических сетей в Центр управления сетями «Тулэнерго». Обеспечено оперативно-технологическое управление всем электросетевым комплексом региона из единого центра в Туле.

- «Тулэнерго» неизменно остается социально ориентированным предприятием?

- Да, это так. Например, мы поддерживаем хорошие отношения с руководством и учениками Барсуковской школы-интерната им. А. М. Гаранина. Учреждение с 2005 года входит в зону социальной ответственности «Тулэнерго». В этом году школа отметила свое 65-летие, и в преддверии юбилея тульские энергетики привели в надлежащее состояние электросетевое хозяйство учебного заведения, в т. ч. уличное освещение. Кроме того, была произведена опиловка аварийных деревьев. Наша помощь нацелена на создание благоприятных условий для повышения жизненного уровня, социальной реабилитации и адаптации сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Также ведется обширная работа по сохранению исторической памяти. Работники Тульских электрических сетей внесли весомый вклад в оборону Тулы: энергетики с оружием в руках не только защищали город, но и продолжали выполнять свои непосредственные задачи. Под артобстрелом врага бригады электромонтеров поддерживали электроснабжение осажденного города и оборонных предприятий по единственной действующей линии электропередачи 110 кВ «Тула – Каширская ГРЭС» протяженностью 91 километр… И в преддверии 81-й годовщины обороны Тулы сотрудники АО «Тульские городские электрические сети» (входит в зону ответственности ПАО «Россети Центр») заложили аллею кленов на ул. Демидовская плотина. В память о мужестве и героизме доблестных защитников рубежей Тулы, которые в октябре-декабре 1941 года, находясь почти в полном окружении противника, 43 дня выдерживали удары фашистских войск, были высажены 26 саженцев клена возрастом 10-12 лет.

- Что в планах на грядущий год?

- «Тулэнерго» продолжит работу по повышению качества взаимодействия с клиентами, обеспечению надежного электроснабжения потребителей и реализации мероприятий по цифровизации электросетевого комплекса. При этом для нас нет разницы между «большими» и «маленькими» потребителями в зависимости от объема передачи электрической энергии. Все клиенты, которых на территории Тульской области у нас очень много, важны, и за каждого мы в ответе.

Тульские энергетики по праву могут гордиться своей историей и трудовыми традициями. Сегодня, благодаря их профессионализму, ответственности и преданности делу, энергосистема региона работает надежно и стабильно, обеспечивая нас одним из величайших благ цивилизации – энергией – источником жизни и созидания.