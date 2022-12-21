22 декабря в Туле без электричества останутся десятки улиц по всему городу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Электричества не будет по следующим адресам:

с 9:00 до 11:00 - ул. Тургеневская, 42; ул. Пушкинская, 10-14 (чётн.), 14-а, 19, 21; Пушкинский пр-зд, 1, 2, 2-а; пр-т Ленина, 45;

с 9:00 до 16:00 - ул. Оружейная, 29, 29-а, 31, 31-а, 33, 37, 52; Смидович, 18-б, 20-а, 20-б; уп. Станционный, 1-49, 7-а; п. Трудовой, 116-137; ул. Ленина, 28, 30, 32; ул. Сойфера, 2, 4, 6, 26; ул. Коминтерна, 13, 15; Мясново: ул. Воздухофлотская, 35-а, 37, 39, 43-а; ул. Болотова, 21-а, 21-53 (нечётн.), 24-66 (чётн.); ул. Профсоюзная, 22; 7-й пр-зд, 41-59 (нечётн.), 56-а, 56-74 (чётн.); ул. Рогова, 18, 20, 22, 22-а; 6-й пр-зд, 70; 8-й пр-зд, 73;

с 9:00 до 17:00 - Красноармейский пр-т, 28, 30; пр-т Ленина, 70; ул. Жаворонкова, 4;

с 11:30 до 14:00 - ул. М. Смирнова, 41-81 (нечётн.), 42-66 (чётн.); ул. Оборонная, 96 (Тонар).