Николаю Воробьеву вручили членский билет Союза машиностроителей России

Мероприятие состоялось в Центре подготовки специалистов им. Д.В. Коноплева на базе Конструкторского бюро приборостроения.

От имени Губернатора Алексея Дюмина участников заседания приветствовал его первый заместитель – председатель Правительства Тульской области Вячеслав Федорищев. Он поблагодарил Тульское отделение Союзмаша за работу по решению сложных задач, стоящих перед оборонно-промышленным комплексом региона.

К собравшимся также обратился председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев, он отметил, что за годы своей работы региональное отделение Союза машиностроителей России стало одним из наиболее авторитетных и уважаемых общественных объединений.

– Союзмаш – это площадка, где руководители ведущих промышленных предприятий, научных и образовательных организаций могут общаться на самые важные темы, обмениваться опытом, перенимать лучшие практики, заручаться поддержкой и общими усилиями решать актуальные вопросы, в том числе, на федеральном уровне, – сказал Николай Юрьевич. – Уверен, что в сегодняшней ситуации эта возможность ценна как никогда раньше. Промышленность переходит на мобилизационную модель работы, а это предъявляет особые требования к качеству и объемам продукции, которую вы выпускаете, к организации труда, подготовке кадров и многим другим вопросам.

Николай Воробьев также поблагодарил Союзмаш за участие в проведении премии в области науки и образования «Идеи для будущего».

– Эта акция позволяет нам выявлять и поощрять замечательных молодых ученых и специалистов, а также преподавателей школ и вузов, которые растят будущих звезд нашей науки и экономики, поэтому надеюсь, что при нашей совместной работе количество номинаций и победителей с каждым годом только будет увеличиваться, – добавил депутат.

С докладом о предварительных итогах работы Тульского регионального отделения за 2022 год и о планах на 2023 год выступил его председатель, генеральный директор АО «Тулаточмаш» Владимир Филиппов. Он рассказал, что за прошедшие 11 месяцев Союзмаш в Туле удерживает лидирующие позиции и занимает первое место среди 73 регионов. Активная деятельность позволила привлечь новых членов. Так в составе появилось две организации, и теперь общее количество составляет 27 предприятий. Владимир Филиппов отметил, что впервые в истории к ним присоединилась организация, которая находится за тысячи километров – это Находкинский судоремонтный завод.

Он также рассказал, что основные планы на будущий год - это выполнение контрактов гособоронзаказа и решение проблем импортозамещения в сфере ОПК.

В рамках итогового заседания Владимир Филиппов вручил Николаю Воробьеву членский билет регионального отделения Союза машиностроителей России. Он отметил, что для него высокая честь принимать в свои ряды человека, который неравнодушно относится к развитию и процветанию страны.

Николай Юрьевич, в свою очередь, сказал, что получить членский билет – большая гордость. Ведь на протяжении многих лет депутатский корпус взаимодействует и поддерживает общественную организацию. Совместная работа будет продолжаться и дальше.