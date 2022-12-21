основательница Клиники Комаровой - Вера Николаевна Комарова

SMAS-лифтинг – Идеальный овал и четкие формы.

Глубокий аппаратный SMAS-лифтинг не требует восстановительного периода, а изменения станут заметны как раз к праздникам! Главное достоинство технологии – подтяжка не только кожи, но и мышц лица и тела. За счет укрепления соединительнотканного каркаса, поддерживающего кожу, и стимуляции выработки коллагена обеспечен великолепный эффект омоложения. Такая процедура позволит преобразиться, даже если женщина уже столкнулась с первыми признаками старения, птоза, а кожа начала обвисать.

Данная методика в сравнении с пластической хирургией не является инвазивной, не ухудшает трофику тканей, не образует рубцов. Еще хочется отметить, что процедуру можно выполнять по зонам, именно тем, которые требуют корректировки как на лице, так и на теле. Эффект от процедуры нарастает с момента проведения в течение 3-4 месяцев и сохраняется на протяжении года.

Контурная пластика: убираем недостатки.

Результат на лицо - сразу! Уникальность процедуры заключается в том, что препараты, использующиеся в ней, естественным образом сочетаются с собственной гиалуроновой кислотой, содержащейся в коже, и дополняют ее. Обменные процессы улучшаются, а кожа становится более эластичной и упругой. Разглаживаются морщинки, скулы приобретают четкий контур, приподнимаются опущенные углы рта, исчезают так называемые морщины скорби, увеличивается объем и улучшается контур губ, менее заметной становится носогубная складка, исчезают келоидные рубцы, корректируется линия носа, моделируется линия подбородка.

Ботокс – идеальная фиксация.

Процедура обеденного перерыва. Так ее называют, потому что по времени она занимает обычно не более 15 минут. Буквально через несколько дней после процедуры: разгладятся морщины в уголках глаз, области рта, лба, уйдет повышенная потливость ладоней, подмышечных впадин и стоп.

Бьюти чекап от эксперта красоты

Emsculpt – идеальное тело.

Единственная результативная технология, используемая как для мужчин, так и для женщин с целью увеличения объема мышц и устранения жировых отложений в процессе миостимуляции - воздействия на мышцы электрическими импульсами.

Помимо этого, Emsculpt является первой в мире неинвазивной процедурой лифтинга ягодиц. Это новейший инновационный продукт, который произвел революцию в области неинвазивной коррекции фигуры.

Результат – упругое стройное тело прямо к Новому году.

Витамины красоты.

Коллаген - кожа становится более упругой и эластичной, морщинки разглаживаются и подтягивается овал лица. Волосам коллаген тоже пойдет на пользу: структура станет прочнее, рост ускорится, а блеск усилится;

Омега-3 – липидные соединения омеги восстанавливают волокна коллагена и эластина в коже, питают ее изнутри и разглаживают морщинки;

Биотин – помимо антивозрастного эффекта, он также регулирует жировой обмен, функционирование потовых желез, нервной ткани, костного мозга и является отличным источником серы.

Дорогие, милые и неповторимые! Мы желаем вам в Новом году счастья! Моментального, красивого, необъятного и согревающего. В Клинике Комаровой мы воплотим в реальность ваше любое бьюти-пожелание. У нас вы сможете получить полный спектр услуг по уходу за лицо и телом и подчеркнуть вашу естественную красоту.