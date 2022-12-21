Доступность стоматологических услуг для туляков

Обо всем подробно «КП» рассказал главный врач ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» Алексей Эрк.

- Мы ведем большую работу в плане профилактики охраны здоровья. Большое внимание в нашей поликлинике уделяется стоматологической помощи детям. ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» является самым крупным стоматологическим учреждением в Тульской области по количеству филиалов. Сегодня это сеть уже из 16 поликлиник по всему Тульскому региону. За последний год добавились два подразделения, которые входили в структуру Детской стоматологической поликлиники и 35 школьных стоматологических кабинетов в г. Тула. Таким образом, сейчас в составе учреждения функционируют 53 школьных стоматологических кабинета. В них детям оказываются все виды стоматологической помощи в рамках полиса ОМС. Параллельно мы планомерно выполняем программу по обновлению площадей и оборудования в наших филиалах. Заботу о здоровье населения областных городов мы стараемся осуществить в полном объеме.

Главный врач ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» Алексей Эрк

Профилактика стоматологических заболеваний – это не только комплекс мер, направленных на предупреждение возникновения и развития заболеваний, но и современный вид помощи. Наиболее распространенными стоматологическими заболеваниями являются кариес зубов и болезни пародонта. Они не представляют угроз для жизни, однако лечение их требует больших экономических затрат. Заболевание чаще всего начинается в детском возрасте, неуклонно прогрессирует и со временем приводит к необратимому поражению зубов, боли и дискомфорту. Если процесс не остановить, зуб постепенно разрушится. К сожалению, не всегда лечение начинается вовремя. Ведь даже человек, который очень внимательно относится к своим зубам, может не заметить скрытую кариозную полость. Поэтому важной частью профилактики стоматологических заболеваний является проведение стоматологических профосмотров с целью ранней диагностики стоматологических заболеваний, в том числе онкологических, контроля выполненных работ, возможности динамического наблюдения за состоянием зубов и слизистой рта, выбора профилактических манипуляций. Получить консультацию врача-стоматолога можно в рамках «Дня открытых дверей» в структурных подразделениях ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника». Полная информация о графике проведения таких Дней доступна на нашем сайте и в социальных сетях. В рамках этих мероприятий можно без предварительной записи пройти стоматологическое обследование, в том числе на онкопатологию полости рта. Мы специально организовываем его по субботам, чтобы было удобно работающим людям. Главная задача для пациента –прийти на обследование.

АФС проводим всем

Диагностика рака полости рта, особенно на ранней стадии, затруднена, поэтому, заметив какие-либо изменения в полости рта, необходимо немедленно обратиться к стоматологу в поликлинику. Даже самая маленькая царапина во рту должна настораживать, если она не заживает больше двух недель – это повод бить тревогу!

Врачами поликлиники проводится аутофлуоресцентная стоматоскопия для раннего выявления воспалительных, предраковых и онкологических заболеваний слизистой оболочки рта. Метод с применением комплекта «АФС» позволяет выявить очаги аномального свечения или его отсутствия– «эффект темного пятна». В таких случаях проводится цитологическое исследование или пациент сразу направляется в онкологический диспансер. Важно помнить, что рак ротовой полости, выявленный на ранних стадиях, излечим.

Расстояние не проблема

Важным аспектом остается использование передвижных стоматологических комплексов — статистика показывает эффективность и необходимость такой работы. Они оборудованы всем необходимым, что позволяет проводить лечение, рентгенологическое обследование, удаление зубов, аутофлуоресцентную стоматоскопию. С помощью таких комплексов мы оказываем стоматологическую помощь в отдаленных районах и населенных пунктах региона.

К стоматологу на прием два раза в год

Профилактические осмотры у врача-стоматолога необходимо проходить два раза в год даже при отсутствии каких-либо стоматологических жалоб. Ведь здоровье полости рта играет важную роль в сохранении здоровья всего организма.

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом