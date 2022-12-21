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Общество21 декабря 2022 8:10

В Туле составили список площадок для запуска новогодних фейерверков

МЧС напоминает, что правила, которым необходимо следовать при обращении с пиротехникой, никто не отменял
Игорь КОПЫТОВ
В Туле составили список площадок для запуска новогодних фейерверков

В Туле составили список площадок для запуска новогодних фейерверков

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, в этом году в Тульской области определили 146 площадок для запуска пиротехнической продукции.

В самой Туле их немного. Например, в деревне Зимаровка, в поселке Ильинка, в поселке Рассвет, 35 - площадка перед МБУК «Культурно-досуговое объединение» Филиал «Рассветский» и площадка перед МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Федоровский», в селе Алешня, ул. Центральная, 35, пос. Косая Гора, ул. Максима Горького, 72, также на традиционном месте - ул. Железнодорожная, 60/2, в п. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 10-в (западнее 70 м), п. Шатск (при въезде в населенноый пункт), плюс набережная реки Упы (рядом с хоккейной коробкой)и Кировский сквер (напротив водонапорной башни).

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