5 апреля в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - ул. Хворостухина, 2, 6; ул. Бондаренко, 9, 15, 17; ул. Смидович, 14, 16, 16-а, 18, 18-а, 18-б, 20; ул. Седова, 1, 2; ул. Оружейная, 25, 27, 27-а, 29-а; ул. 9 Мая, 5, 7, 9, 11, 13;
с 9:00 до 17:00 - ул. Степанова, 156-а; ул. Штыкова, 41, 43, 45, 47, 49-а; ул. Комсомольская, 20; ул. Рязанская, 38, 40; ул. Демонстрации, 2; ул. Одоевская, 4-26 (чётн.), 3-а-31-а (нечётн.), 13, 15; ул. Староникитская, 35-53 (нечётн.), 34-44 (чётн.), 38-а, 62; ул. Колетвинова, 8-23, 16-а; ул. Оборонная, 21, 23, 25, 27, 33, 33-а; ул. Пионерская, 54; ул. Войкова, 22-а.