На заседании Госсовета в Туле Президент РФ Владимир Путин отметил, что развитие промышленности России — вопрос государственной важности Фото: материалы пресс-служб

4 апреля в Туле Президент России Владимир Путин провел заседание Президиума Государственного совета РФ по теме развития промышленности в условиях санкционного давления. Глава государства отметил, что один из самых стратегических вопросов сегодня – развитие индустриального потенциала.

Губернатор Алексей Дюмин в своем докладе представил предложения, выработанные в возглавляемой им комиссии Госсовета «Промышленность». Для стимулирования спроса на отечественную продукцию он призвал вести политику протекционизма и активнее использовать возможности внутреннего рынка. Также, по словам Алексея Дюмина, в нынешних условиях для поддержки компаний, участвующих в импортозамещении и ведущих новые инвестиционные проекты, необходимо регулировать таможенно-тарифную политику, как это делают в других странах.

Еще одно направление – развитие офсетных контрактов, которые гарантируют бизнесу поставку определенного объема товаров или услуг в определенные сроки. Необходимо и регулирование налоговой нагрузки на промышленные предприятия. Алексей Дюмин отметил успешный опыт опережающего стимулирования агропромышленного комплекса и предложил проработать возможность оптимизации налогового бремени в обрабатывающей промышленности.

Еще один элемент достижения технологического суверенитета России – создание средств производства. «Промышленность очень ждет федеральный проект развития станкоинструментальной промышленности. Он должен быть принят в кратчайшие сроки и обеспечен необходимым финансированием», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Отдельно Губернатор остановился и на теме расширения полномочий регионов.

На заседании также выступили члены комиссии и заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности торговли РФ Денис Мантуров.