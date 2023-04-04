Коронавирус в Тульской области: 31 новый случай заболевания за последние сутки на 4 апреля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 4 апреля, 50 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 185 948 человек. При этом госпитализированы в тяжелом состоянии 14 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 192 169 человек.

Суточная смертность — 1 человек, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 369 жителей региона.