Президент России Владимир Путин встретился с работниками «Тулажелдормаша». Фото: "Россия24".

Сегодня «Тулажелдормаш» одно из крупнейших российских предприятий по производству тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания железнодорожных путей. Предприятие включено в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере промышленности, а также входящее в число стратегически важных предприятий Тульского региона.

О достижениях «Тулажелдормаша», инновационных разработках и возможностях дальнейшего развития производства президенту доложило его руководство. Владимир Путин также отметил, что данное предприятие имеет хорошие перспективами.

Президент России Владимир Путин встретился с работниками «Тулажелдормаша». Фото: "Россия24".

В ходе беседы работники завода интересовались у Владимира Путина вопросами роста доходов населения на уровне общей инфляции, возможностями повышения лимита при льготном кредитовании на автомобили, мерами поддержки молодых специалистов, развитием транспортной инфраструктуры в городе и другими вопросами.

Глава государства заверил собравшихся в том, что экономика страны, несмотря на международные санкции, наращивает темпы выпуска различной продукции, и к концу 2023 года прогнозируемая инфляции должна составить даже менее 4%.

«Уровень благосостояния жителей нашей страны является одним из ключевых вопросов. Важно, чтобы доходы соответствовали современным требованиям. Что было в последние годы? Мы помни пандемию, тогда у нас подросла безработица. Некоторые производства вынужденно были приостановлены по санитарным соображениям. Тогда реальный уровень доходов снизился... До 17% подскочила инфляция, за чем зарплата в номинальном ее выражении не успевала... В этом году ожидаем изменения в лучшую сторону: реальная зарплата должна вырасти на 3-5%, а реальные доходы – на 2-3%», - сказал Владимир Путин.

Что касается автокредитования, то что-либо менять в этой сфере — нерационально. Однако поставлена государственная задача кратно увеличить выпуск наиболее востребованных отечественных машин.

Ключевой вопрос, подчеркнул глава государства - добиться в ближайшее время технологического суверенитета России.