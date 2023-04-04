«Новомосковский газобетон» - открываем строительный сезон

В последние годы газобетон стал одним из самых выгодных материалов для строительства частного дома.

Да, предприятию еще нет года, и тем интереснее путь его стремительного развития. Производство, запущенное в мае 2022-го, за короткий срок обеспечило потребности Тульской области в этом востребованном на рынке строительном материале.

Судите сами. В последние два-три года газобетон стал одним из самых выгодных материалов для строительства частного дома. И его популярность не падает, а наоборот, растет. На то есть ряд весомых причин. Газобетон стоек к перепадам температуры, экологичен, не требует регулярной противогрибковой обработки.

Его технологические преимущества позволяют отказаться от монолитного каркаса и от утепления, при этом добиваясь энергоэффективных показателей стен. Таким образом, возникает экономия при строительстве и при эксплуатации здания.

Производство, запущенное в мае 2022-го, за короткий срок обеспечило потребности Тульской области в газобетоне.

Газобетонные блоки подходят не только для строительства частных домов. Их можно использовать и для возведения внутренних перегородок, внешних стен в монолитном строительстве. Поэтому среди клиентов нового предприятия много юридических лиц. Высокотехнологичная производственная линия в Новомосковске обеспечивает высокое качество производимого газобетона.

Газобетонные блоки, армированные стекловолокном, сертифицированы, изготавливаются в соответствии с ГОСТ 21520-89. Пористая структура газобетона обеспечивает высокую звуко- и теплоизоляцию, а идеальная геометрия блоков – минимальные затраты на отделку стен.

Одним из составляющей успеха новой линии являются надежность и авторитет открывшей ее компании: ЗАО «Химсервис» им. А. А. Зорина – предприятие с почти 30-летней историей.

- Спрос на продукцию растет, соответственно, увеличиваются и мощности нового производства. Есть у нас и постоянные клиенты, - рассказывает Вадим Терехов, генеральный директор ЗАО «Химсервис». - Это те, кто успели оценить качество нашего газобетона в работе. Много клиентов приходят к нам после того, как увидят на нашем сайте н-газобетон.рф специальный раздел https://н-газобетон.рф/projects.htmlс проектами домов из газобетона. Сейчас любой проект дома стоит денег, а мы предлагаем эту услугу в качестве бонуса. Достаточно приобрести у нас строительный материал.

Спрос на продукцию растет, увеличиваются мощности нового производства.

- Вадим Владимирович, а если говорить о цене на новомосковский газобетон…

- Мы изначально планировали работать на потребности всех сегментов рынка: наша продукция востребована и среди частных домостроителей, и среди крупных оптовых заказчиков, в том числе строительных магазинов. При этом цены на продукцию вполне приемлемые. Сейчас, в связи с началом строительного сезона, есть отличная возможность воспользоваться выгодным предложением: купить газобетон по специальной цене 5 650 рублей за 1 м3 + дополнительная скидка в зависимости от объема вашей покупки.

Мы предусмотрели желание клиента совершить покупку оперативно и удобно. На нашем сайте это можно сделать буквально в несколько кликов, выбрав размер блоков, их количество и способ доставки. После чего останется только произвести оплату – по счету или QR-коду. Кому как удобнее. Возможна предварительная профессиональная консультация с нашим специалистом, которая поможет ответить на все вопросы со стороны клиента.

- Какие планы на ближайшую перспективу?

- Первостепенная задача первого года работы выполнена: строительные организации Новомосковска и Тульского региона, частные заказчики получили качественные и доступные газоблоки, не переплачивая за их транспортировку из соседних регионов. Главной задачей этого года является наращивание объемов производства, выход в соседние регионы, расширение географии поставок.

Проект дома можно получить в виде бонуса при покупке строительных материалов в компании "Новомосковский газобетон".

ЗАО «Химсервис» им. А. А. Зорина:

Тульская обл., Новомосковск, ул. Свободы, 9, т. +7 (48762) 7-97-74.

химсервис.com

«Новомосковский газобетон»:

8 (800) 101-23-75

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