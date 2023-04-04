Президент РФ Владимир Путин прибыл на завод «Тулажелдормаш» Фото: соцсети

В начале визита глава государства осмотрит производство и пообщается с работниками предприятия.

Сегодня «Тулажелдормаш» одно из крупнейших российских предприятий по производству тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания железнодорожных путей. Предприятие включено в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере промышленности, а также входящее в число стратегически важных предприятий Тульского региона.

Вместе с Владимиром Путиным — сообщает Кремль - в Тулу должны прибыть зампред правительства - министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров, а также экс-министр транспорта России, а ныне помощник президента Игорь Левитин.