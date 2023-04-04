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Политика4 апреля 2023 7:31

Президент РФ Владимир Путин прибыл на завод «Тулажелдормаш»

Глава государства проведет в Туле заседание Госсовета
Игорь КОПЫТОВ
Президент РФ Владимир Путин прибыл на завод «Тулажелдормаш»

Президент РФ Владимир Путин прибыл на завод «Тулажелдормаш»

Фото: соцсети

В начале визита глава государства осмотрит производство и пообщается с работниками предприятия.

Сегодня «Тулажелдормаш» одно из крупнейших российских предприятий по производству тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания железнодорожных путей. Предприятие включено в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере промышленности, а также входящее в число стратегически важных предприятий Тульского региона.

Вместе с Владимиром Путиным — сообщает Кремль - в Тулу должны прибыть зампред правительства - министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров, а также экс-министр транспорта России, а ныне помощник президента Игорь Левитин.

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