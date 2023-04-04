В Туле начался капитальный ремонт улицы Кутузова Фото: материалы пресс-служб

Данную улицу в этом году приведут в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяженность ремонтируемого участка на улице Кутузова составит 4,8 км. Площадь покрытия при обустройстве тротуаров составит свыше 18 тысяч квадратных метров.

Уже в ночь на сегодня, 4 апреля, подрядчик приступил фрезерованию асфальтового слоя. Далее начнется укладка нового асфальтобетона. Работы будут проведены комплексно. Появятся новые пешеходные переходы, а также участки ливневой канализации, там, где она отсутствует и где имелись проблемы с локальными подтоплениями. Будет обустроен тротуар на всем протяжении улицы, заменены остановочные павильоны, нанесена дорожная разметка. На остановочных пунктах, где позволяют условия, оборудуют заездные карманы. Работы по фрезерованию и укладке асфальтобетона будут проводиться преимущественно в ночное время.

Планируемый срок окончания ремонта - 1 сентября 2023 года.